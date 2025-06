Tra tra arcani e naufragi

Dal 14 al 29 giugno lo Spazio Campana ospita la prima personale dell’artista valdese: un itinerario tra onde, figure e archetipi, nel cuore di una Notte Bianca tra arte e sogno.

Valligiani e villeggianti, amanti dell’arte e curiosi dell’insolito, segnatevi questa data: sabato 14 giugno, alle ore 18, nello Spazio Campana di Via Roma 17 a Perosa Argentina, si inaugura "Tra Arcani e Naufragi", la prima mostra personale del giovane artista Domenico Perrini, già premiato lo scorso anno al Concorso d’Arte in memoria di Gabriele Campana. L’esposizione sarà visitabile fino al 29 giugno, con ingresso libero.

L’occasione non è banale: l’inaugurazione si intreccia con la Notte Bianca di Perosa Argentina, che prenderà il via alle 19 animando il centro del paese con eventi culturali, performance, stand gastronomici e incontri artistici. Un contesto perfetto per immergersi nelle visioni oniriche e potenti che Perrini porta in mostra, accompagnate da un buffet conviviale.

La regia dell’evento è affidata alla Galleria d’Arte Lilium, attualmente in fase di restyling, ma attivissima dietro le quinte. Giuliana Salvai, direttrice della Galleria, non ha dubbi: «Perrini possiede una cifra stilistica personale e raffinata, che in alcuni tratti richiama il segno sensuale e narrativo di Milo Manara».

Le opere in mostra compongono un viaggio figurativo dove Tarocchi e mare si incontrano in un abbraccio simbolico e fluido. Arcani maggiori, onde inquiete, astri, naufragi e volti femminili si fondono in composizioni che evocano sogni antichi e visioni contemporanee. C’è dentro tutta la forza del mistero, dell’inconscio, del desiderio e della fragilità umana.

“Ogni Arcano ha una voce, ogni volto una storia. E l’acqua non è mai solo un elemento: è passaggio, purificazione, caos, rinascita.” – si legge nel testo curatoriale.

Con uno sguardo capace di unire il simbolismo arcaico a una sensibilità moderna, Perrini invita il visitatore a un confronto intimo con le proprie emozioni. I Tarocchi, mai così vivi e lontani dal cliché esoterico, si rivelano strumenti per leggere l’animo e navigare i flutti dell'esistenza.

TRA ARCANI E NAUFRAGI non è dunque solo una mostra, ma un’esperienza immersiva, un ponte tra immaginazione e introspezione, ideale per chi cerca arte che parli, scuota e accompagni.

🖼 ORARI DI VISITA

📅 Dal 14 al 29 giugno

📍 Spazio Campana – Via Roma 17, Perosa Argentina

🎉 Inaugurazione: sabato 14 giugno ore 18 (con buffet)

🌙 In concomitanza con la Notte Bianca di Perosa Argentina

🕙 Orari mostra:

• Weekend mattina: 10:00 – 12:00

• Pomeriggio: su prenotazione