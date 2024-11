Le anime femminili disegnate da Valentina Grill

La Galleria d'Arte Lilium, in Via Roma 55 a Perosa Argentina, propone la mostra personale di Valentina Grill dal titolo "Anima & Sguardi – Un viaggio al femminile". Inaugurata sabato 23 novembre, la mostra sarà visitabile fino al 1° dicembre 2024, nei fine settimana (sabato e domenica) dalle 15:00 alle 18:00, con ingresso gratuito, come di consueto.

L'esposizione propone oltre trenta ritratti di donne provenienti da tutto il mondo, ognuno dei quali racconta una storia intima e universale attraverso gli occhi dei soggetti raffigurati. Le opere di Valentina Grill sono un viaggio emozionale che esplora diverse sfumature dell’animo femminile, dall’amore alla rabbia, dalla compassione all’innamoramento, invitando ogni visitatore a stabilire una connessione emotiva personale con le immagini. Gli sguardi intensi e profondi dipinti dall'artista catturano l’essenza della donna nelle sue molteplici sfaccettature, creando un dialogo visivo che trascende le differenze culturali e geografiche.

Durante l'inaugurazione, che si terrà alle ore 17, sarà presente anche lo scrittore pinerolese Fabrizio Lagger, noto come Postremo Vate, che accompagnerà l'evento con letture poetiche ispirate al mondo femminile, arricchendo così l'esperienza sensoriale dei visitatori.

Valentina Grill, giovane artista originaria di Torre Pellice e allieva di Diego Scursatone, artista già conosciuto nell’ambito della Galleria Lilium, si sta affermando con forza nel panorama artistico locale. Ha già partecipato alla collettiva "Echi Creativi" dello scorso giugno, e ha riscosso successo al "Primo Concorso Gabriele Campana" tenutosi ad agosto presso Villa Willy, a Perosa Argentina. La sua pittura è caratterizzata da una tecnica raffinata e una sensibilità che sa toccare profondamente chi osserva le sue opere.

Spazio Lilium Art Gallery, con oltre venti mostre personali e collettive organizzate negli ultimi anni, è diventata un punto di riferimento per l’arte sul territorio, consolidando la sua reputazione con eventi di qualità e con un fitto calendario di progetti futuri. Per il 2025 sono già previsti due grandi eventi di portata nazionale, confermando l’impegno della galleria nella promozione dell’arte contemporanea.

"Anima & Sguardi" è quindi un'opportunità imperdibile per esplorare l’universo al femminile attraverso gli occhi di Valentina Grill e per celebrare, ancora una volta, la potenza emozionale dell'arte visiva. La mostra si presenta come un invito alla riflessione e alla scoperta di storie universali raccontate attraverso l'intensità di un volto, una testimonianza della ricchezza e della profondità dell’esperienza femminile in ogni sua forma.

Informazioni utili: