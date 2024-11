Successo per il secondo appuntamento a Saint-Vincent dell’evento “Vivi, Lotta, Brilla: Una Sfilata per la Vita”

La scelta di ideare una sfilata è stata pensata come metafora di vita, “perché solo con un passo dopo l’altro si può andare avanti e arrivare in vetta. Passi ricchi di coraggio e speranza fatti su una passerella, come forma di riscatto per abbracciare la fragilità e la resilienza che si incontrano”.

A sfilare in passerella sono state 12 donne che hanno affrontato o affrontano quotidianamente la sfida del tumore, 12 donne del personale medico-sanitario dell’Ospedale Parini di Aosta, che ogni giorno le supportano nel loro percorso di cura, accompagnate dalle Guide di Alta Montagna che, mano nella mano, le hanno sostenute nella discesa della scalinata centrale della sala per raggiungere il palco centrale.

Ecco che ogni passo compiuto dalle modelle è un omaggio alla natura, alla solidarietà e alla bellezza che non è perfezione, anche quando la malattia accompagna le persone per un pezzo della loro vita.

Si è trattato di un gesto simbolico, ma di grande valore per l’Associazione Barbara & Co e l’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), che hanno deciso di unire energie e valori in una serata speciale, dedicata alla bellezza e alla solidarietà.

Per l’occasione, è stata presentata la collezione di abiti da sera “Étoile”, realizzati da Fabio Porliod: un vero e proprio viaggio tra buio e luce, con 24 abiti unici, ricchi di forza e energia. Ogni abito, realizzato con materiali pregiati e dettagli raffinati, ha raccontato una storia di bellezza e impegno, dimostrando che la moda può essere un potente mezzo di supporto per cause importanti. Quattro sono i colori della speciale collezione: bianco, nero, viola e verde.

Bianco e nero sono gli estremi che si sfiorano, formando un delicato equilibrio tra fragilità e forza, metafora della vita. Il bianco è speranza e nuovi inizi. Il nero è lotta e resilienza e, insieme, in un contrasto continuo, trasformano ogni abito in un messaggio di rinascita e riscatto. Il verde e il viola sono le cromie che omaggiano l’Associazione Barbara & Co. e le sue donne.

Fabio Porliod, al termine della serata, ha dichiarato: “Sono 12 anni che sono impegnato in sfilate e passerelle in tutto il mondo. Ed è proprio quando cammino e condivido progetti con determinate persone che comprendo ulteriormente i valori della vita. Quando vedo delle persone che lo fanno con il cuore, non ha prezzo e ripaga la fatica della realizzazione di un’intera collezione. È questo che mi aiuta ad affrontare meglio alcuni momenti di difficoltà della vita.

È emozionante, è veramente una sfilata per la vita.

Fortunatamente anche il mondo della moda sta aprendo la vista, accogliendo la diversità, e sono molto felice di questo. Da anni porto modelle non convenzionali, perché ognuno di noi ha il diritto di sentirsi bella e unica, proprio come accaduto questa sera.”

Nel corso della serata, l’Associazione Barbara & Co. ha raccolto fondi per sostenere attività destinate a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici, con l’acquisto di attrezzature specializzate e la fornitura di servizi specifici presso l’Ospedale Parini.

Grande protagonista della serata è stata Neja, ospite d’onore e madrina dell’evento, che ha aperto la serata con “Black Swan”, un omaggio a chi, come un cigno nero, si trova di fronte a un improvviso cambiamento, un evento inaspettato che modifica il corso della vita.

Sulle note di un remix anni ‘90 e 2000, cantato ed eseguito sempre da Neja, si sono poi esibite quattro ballerine della Kriska Academy ASD di Katia e Kristel Guidi, portando in scena coreografie con elementi di danza contemporanea, moderna, hip hop e danza classica.

La voce di Neja ha poi accompagnato la sfilata dei 24 abiti da sera, durante la quale si è esibito il performer valdostano Leonardo Sinopoli.

La serata, che si è conclusa con il nuovo singolo di Neja “Neon Nights”, è stata l’occasione per presentare “Un Calendario per la Vita – 2025”: 24 foto della collezione “Étoile” di Fabio Porliod, scattate in occasione del primo appuntamento di “Vivi, Lotta, Brilla” all’Area Megalitica di Aosta, e la “Lotteria Benefica”, realizzata dal Club Inner Wheel Aosta Centenario per supportare il progetto di avvicinamento di persone con disabilità alla montagna delle Guide di Alta Montagna.