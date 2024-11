Oggi alla Croix Noire di Saint Christophe, si è svolta la XXII Rassegna Regionale Ovina e Caprina delle Razze Autoctone, un appuntamento imperdibile per gli appassionati e gli operatori del settore zootecnico valdostano. L'evento ha visto la partecipazione di 97 allevatori, che hanno esposto 150 caprini e 60 ovini appartenenti alle razze autoctone della regione. Questa rassegna rappresenta non solo una celebrazione delle tradizioni agricole valdostane, ma anche un’opportunità per gli allevatori di confrontarsi sulla qualità e la selezione dei migliori esemplari, puntando alla valorizzazione del patrimonio zootecnico locale.

La rassegna ha dato vita a una competizione animata, che ha coinvolto capre e pecore di razze tipiche della nostra regione, come la Valdostana, la Alpina Comune e la Rosset, razze da sempre legate alla storia della pastorizia in Valle d'Aosta. Le categorie in gara hanno spaziato da becchi oltre i 12 mesi alle capre che hanno partorito almeno una volta, con una particolare attenzione alla qualità degli esemplari e alle caratteristiche produttive, come la capacità di produrre latte e la robustezza degli animali.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato il confronto tra le capre valdostane di diverse fasce di età. In particolare, le categorie delle capre che abbiano partorito almeno una volta, divise tra animali sotto e sopra i 4 anni di età, hanno messo in risalto l'impegno degli allevatori nella selezione e cura degli animali. Ogni esemplare ha dimostrato la qualità che contraddistingue la razza valdostana, apprezzata per la sua adattabilità ai terreni montuosi e per la sua capacità produttiva.

Nel settore degli ovini rosset, la competizione ha visto primeggiare esemplari di arieti oltre i 12 mesi e pecore che abbiano partorito almeno una volta. La razza rosset, dalle origini antiche, si distingue per la sua resistenza e per la qualità della carne, che ne fa una delle più apprezzate della regione.

Questo evento ha avuto anche un forte valore simbolico, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare le razze autoctone, che sono un patrimonio non solo agricolo, ma anche culturale. La presenza di numerosi allevatori e appassionati ha confermato la vitalità di questo settore, che nonostante le sfide moderne continua a essere un punto di riferimento per la zootecnia regionale.

La rassegna è stata un’occasione di incontro e di scambio, dove gli allevatori hanno potuto condividere esperienze, discutere di nuove tecniche di allevamento e riflettere sull'evoluzione del settore. Il pubblico ha avuto modo di apprezzare la bellezza e la robustezza degli animali, ma anche di scoprire le storie di chi, con passione e dedizione, porta avanti una tradizione che affonda le radici nella storia della nostra terra.

L’evento si è concluso con un bilancio positivo, sotto il segno della qualità e della valorizzazione delle nostre razze autoctone. Gli allevatori premiati hanno mostrato con orgoglio il frutto del loro lavoro, confermando che l'amore per la terra e per gli animali è il motore di una zootecnia che guarda al futuro, senza mai dimenticare le tradizioni.

Classifica CAPRINI VALDOSTANA

Categoria: Becchi oltre i 12 mesi di età

Jans Anita - Lillianes

Categoria: Capre che abbiano partorito almeno una volta inferiori ai 4 anni

Soc. Agr. Famiglia Abram - Doues Vuillermin Henry - Brusson Curtaz Laurent - Brusson Pastore Denis - Valtournenche Marquis Edy - Nus Foudon Ludovina - Nus

Categoria: Capre che abbiano partorito almeno una volta superiori ai 4 anni

Millesi Dietrich - Perloz Deval Matteo - Saint Christophe Soc. Agr. Famiglia Abram - Doues Pastore Denis - Valtournenche Chamois Alex - Nus Pinet Roberto - Issogne Alliod Denis - Saint Rhemy Berlier Giuseppe - Saint Vincent

Classifica CAPRINI ALPINA COMUNE

Categoria: Capre che abbiano partorito almeno una volta

Notari Nicole - Challand Saint Anselme

Classifica OVINI ROSSET

Categoria: Arieti oltre i 12 mesi di età

Ugonino Silvano - Pont Saint Martin

Categoria: Pecore che abbiano partorito almeno una volta