Dalla Giunta: approvato il programma 2025 di Europe Direct Vallée d'Aoste: eventi e incontri su innovazione digitale e sul ruolo delle Alpi nell’integrazione europea

L’Assessorato agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna informa che la Giunta regionale ha approvato la richiesta di sovvenzione alla Commissione europea, per l’anno 2025, da parte di Europe Direct Vallée d’Aoste e la proposta di Piano di comunicazione. Il programma delle iniziative, in linea con le indicazioni fornite dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, darà visibilità ai progetti cofinanziati dall’Unione europea sul territorio regionale, evidenziando, in particolare, le ricadute concrete sulla vita dei cittadini.

Nel 2025, si prevedono inoltre diverse iniziative per promuovere l'integrazione e la comunicazione europea, incentrandosi sul ruolo delle Alpi. Un evento a marzo, in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta, esplorerà il tema del futuro delle Alpi in Europa e la figura leggendaria di San Bernardo. A maggio, la Festa dell'Europa discuterà la Strategia EUSALP per la cooperazione nei territori alpini, con il coinvolgimento di studenti delle scuole superiori. Tra maggio e giugno, verrà organizzato un ciclo di seminari sull'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali, rivolto a migliorare l'alfabetizzazione digitale tra i cittadini. Inoltre, un evento in ottobre si concentrerà sulla ricerca e innovazione in Valle d'Aosta, illustrando. A novembre, un webinar in collaborazione con diversi centri Europe Direct discuterà la Strategia nazionale per le Aree interne e rurali.

“Credo che siano appuntamenti interessanti per diversi soggetti della società valdostana – spiega l’Assessore Luciano Caveri – che coprono argomenti legati all’Europa. L’attività di Europe Direct è utile ed è in stretta connessione con le istituzioni europee. Proseguirà sempre più uno sforzo per illustrare l’importanza del processo di integrazione europea”.