L'intervento tempestivo di polizia e carabinieri ha evitato il peggio all'ex Cittadella

I due esponenti di Fratelli d'Italia si sono recati all'ex Cittadella dei Giovani di Aosta per partecipare alla serata finale di FRONTDOC, organizzato da APA VdA, l’Associazione che raccoglie tecnici, produttori e filmmaker valdostani, molti dei quali si dedicano alla realizzazione di film documentari e hanno raccolto, nel corso degli anni, numerosi importanti riconoscimenti in Italia e all’estero.

La linea artistica e le principali strategie organizzative di FRONTDOC sono curate dall’Associazione in modo collegiale e democratico, attraverso i membri del suo direttivo.

Tra sabato e domenica scorsi, pare che Armando Mascaro, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Saint-Pierre, e Lorenzo Aiello, coordinatore di Fdi Aosta ed ex consigliere comunale della città diano stati aggrediti perchè la loro presenza non era gradita. Mascaro ha condiviso la sua esperienza, descrivendo un clima di ostilità che è rapidamente degenerato. I due sono stati accolti da insulti e offese, un'accoglienza che ha sorpreso e deluso Mascaro, che ha sottolineato la mancanza di supporto da parte di chi si trovava nei paraggi, in particolare del gestore dello spazio ricreativo ex Cittadella, noto per la sua vocazione inclusiva.

Mascaro ha raccontato che, a un certo punto, Aiello è stato spinto a terra mentre lui stesso si trovava accerchiato. Ha cercato di mantenere la calma, consapevole che la situazione poteva rapidamente trasformarsi in qualcosa di più violento. È in questo contesto che l'arrivo delle forze dell'ordine è stato determinante. Il loro intervento ha di fatto fermato l'escalation di violenza, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

La testimonianza di Mascaro mette in luce non solo il rischio personale che ha corso, ma anche una critica a un ambiente che, nonostante le pretese di inclusività, si è rivelato ostile e aggressivo. La presenza delle forze dell'ordine è stata quindi un elemento cruciale nel mantenere la sicurezza e ripristinare un minimo di ordine, un aspetto fondamentale che merita di essere riconosciuto in situazioni di questo genere. Il loro intervento ha rappresentato una linea di difesa necessaria, sottolineando l'importanza della loro funzione nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel prevenire il peggio in momenti di crisi.