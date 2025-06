Successo per lo spettacolo "Riso fa buon sangue"

E' stata una serata di divertimento e solidarietà venerdì 13 giugno in occasione dell'evento "Riso fa buon sangue", organizzato dall'Avis regionale della Valle d'Aosta, guidato dalla Presidente Irma Moro, per celebrare la Giornata mondiale del donatore di sangue.

Lo show “Riso fa buon sangue”, format nazionale nato nel 2010 per sensibilizzare sul tema della donazione attraverso l’arma più potente di tutte: la comicità.

Una platea gremita, un cast di artisti straordinari e un messaggio sociale forte hanno reso l’evento un vero e proprio trionfo di allegria e impegno civile.

Tra una risata e l’altra, non è mancato il momento istituzionale, con l’intervento della presidente Irma Moro, del dott. Pierluigi Berti, del presidente del CSV, Claudio Latino e del Sindaco di Aosta, Gianni Nuti. che a vario titolo hanno ricordato l’importanza della donazione di sangue e del plasma, un gesto semplice ma salvavita.

“Riso fa buon sangue” ha centrato perfettamente l’obiettivo: divertire e sensibilizzare. Con un cast di comici di altissimo livello, una regia impeccabile e un pubblico caloroso, lo show ha dimostrato che la comicità può essere uno strumento potentissimo per veicolare messaggi importanti.

Se c’è una cosa che tutti porteranno a casa, oltre alle risate, è la consapevolezza che donare sangue è un atto di generosità che salva vite. E se per convincere qualcuno a farlo bastano anche solo 90 minuti di risate, allora questa è la strada giusta.

"E' stato un bel successo, afferma la presidente Moro, che ci ha permesso di trascorrere una serata in allegria sensibilizzando sulla donazione e sul valore di un tale gesto. Ritengo che questo genere di momenti informativi, uniti ad un particolare evento, possa consentire di avvicinare soprattutto i giovani alla donazione. In Valle d'Aosta siamo molto sensibili a questo aspetto e per la donazione del sangue siamo autosufficienti, mentre manca ancora qualcosa per raggiungere l'autosufficienza per il plasma ".