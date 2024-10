Incontro a Aosta su libertà e democrazia digitale: sviluppo delle infrastrutture ultraveloce

La libertà e la democrazia digitale non sono semplici concetti teorici, ma necessità tangibili che, se soddisfatte, possono contribuire a una crescita equilibrata e a una maggiore coesione sociale. Un convinzione alla base dell'evento che vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Renzo Testolin e dell’Assessore agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la Montagna Luciano Caveri.

L'appuntamento si inserisce in un ciclo di tavoli di lavoro avviati da Infratel Italia, volto a discutere e promuovere lo sviluppo delle infrastrutture per la banda ultralarga sul territorio nazionale.

L’importanza di questo incontro non può essere sottovalutata, specialmente in un contesto come quello della Valle d’Aosta, dove la connettività rappresenta un fattore cruciale per la crescita economica e sociale. La regione, con le sue caratteristiche montane e le sfide legate alla dispersione demografica, necessita di soluzioni innovative per garantire a tutti i cittadini e alle imprese un accesso equo e di qualità ai servizi digitali. In un'epoca in cui la digitalizzazione pervade ogni aspetto della vita quotidiana, dall'istruzione al lavoro, la mancanza di una rete adeguata può rappresentare un ostacolo significativo allo sviluppo.

L'incontro di Aosta si propone di analizzare e affrontare le criticità specifiche della regione, confrontandosi con esperti e rappresentanti del settore per delineare strategie efficaci e concrete. Questo settimo incontro, dopo quelli già tenutisi in Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Molise e Calabria, dimostra l'impegno di Infratel nel coinvolgere attivamente le varie realtà territoriali nella pianificazione di infrastrutture ultraveloci. La collaborazione con il Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con ANIET SIT evidenzia l'importanza di un approccio integrato e sinergico, capace di unire competenze tecniche e esigenze locali.

In un territorio come quello valdostano, dove il turismo e l'agricoltura rappresentano pilastri fondamentali dell'economia, disporre di una rete internet performante è essenziale non solo per il miglioramento dei servizi esistenti, ma anche per attrarre nuovi investimenti e opportunità. Le imprese, in particolare le startup e quelle innovative, hanno bisogno di infrastrutture solide per competere in un mercato sempre più globale e digitalizzato.

In definitiva, l’incontro del 5 novembre non è solo un momento di confronto, ma una vera e propria opportunità per riflettere sul futuro della Valle d’Aosta. La strada verso una digitalizzazione inclusiva e sostenibile passa attraverso iniziative come questa, che pongono al centro il dialogo tra istituzioni, operatori e comunità locali.