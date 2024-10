Delegazione del Taiwan i9n Valle d'Aosta

Il Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore al Turismo, Sport, e Commercio Giulio Grosjacques hanno ricevuto oggi a palazzo regionale una delegazione diplomatica di Taiwan guidata dal Console Generale di Taiwan e Direttore dell’Ufficio di Rappresentanza di Taipei a Milano Riccardo Tsan-Nan Lin. Erano presenti anche il Presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) per la Valle d’Aosta, Andrea Caruso e il Presidente CNA settore turismo, Salvatore Addario.

Scambi commerciali, opportunità per l’offerta turistica valdostana, investimenti produttivi e progetti di ricerca riguardanti la prevenzione dei rischi naturali: questi i dossier riguardo ai quali la rappresentanza di Taiwan ha manifestato interesse, nella prospettiva di creare con la Valle d’Aosta partnership commerciali ed economiche.

“Taiwan è fortemente orientato a potenziare gli investimenti in Italia e in Europa – spiega il presidente Testolin - e ritiene che la Valle d’Aosta, per le sue particolarità e le sue caratteristiche ambientali, possa essere un interessante contesto in cui sviluppare alcuni progetti trasversali. A questo primo e proficuo incontro seguiranno degli approfondimenti coinvolgendo la Camera di Commercio e le associazioni imprenditoriali. Ringraziamo la CNA per avere collaborato a questo interessante contatto istituzionale”.

Secondo l’Assessore Giulio Grosjacques “Taiwan, con i suoi 23 milioni di abitanti, di cui 300 mila frequentano l’Italia ogni anno, potrebbe essere un interlocutore interessante per aprire un nuovo mercato turistico, considerato il forte interesse per lo sci e per gli sport di montagna, in particolare il ciclismo , il trekking e il trail. Oggi ci è stata prospettata la possibilità di essere invitati, il prossimo maggio, alla fiera internazionale del turismo a Taipei che, con i suoi 500 mila visitatori, potrebbe essere per noi un’ottima occasione promozionale”.