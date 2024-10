Il Festival inclusivo Present! ora entra nel vivo

Il 27 settembre scorso ha debuttato la prima edizione del Festival inclusivo “present!”, un evento che si propone di diventare un punto di riferimento per l'arte inclusiva e partecipativa in Valle d’Aosta. La serata di apertura ha visto come protagonista il grande musicista Ray Lema, che si è esibito con il Partage Ensemble e il Coro Ali Ali, regalando un'esperienza musicale straordinaria che ha saputo coinvolgere il pubblico presente.

“present!” si distingue per il suo approccio integrato e sostenibile all'arte e alla disabilità. L'idea di fondo è quella di promuovere un’arte che abbatta barriere e crei spazi di incontro e confronto tra artisti e persone con disabilità. L’ambizioso progetto mira a costruire un polo regionale ad Arvier dedicato all’arte e alla disabilità, fungendo da catalizzatore per una rete integrata che colleghi il territorio valdostano con le regioni limitrofe e iniziative nazionali e internazionali.

Il Festival rappresenta un'opportunità non solo per gli artisti con disabilità, ma anche per il pubblico, che avrà modo di esplorare nuove forme di espressione e sensibilizzazione. Eventi e attività in programma includeranno laboratori, spettacoli e momenti di dialogo, tutti pensati per favorire l'inclusione e la partecipazione attiva.

Lorella Zani e il grande musicista Ray Lema

La creazione di un polo dedicato all'arte e alla disabilità è una sfida importante, ma necessaria. Promuovere l'arte inclusiva significa riconoscere il valore di tutte le voci e le esperienze, contribuendo a una società più equa e giusta. Questo Festival rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una cultura che abbraccia la diversità, creando spazi di dialogo e confronto.

La programmazione del Festival “present!” entra ora nel vivo, con una serie di eventi che si preannunciano ricchi di emozioni e significato. Attraverso un approccio inclusivo, il Festival si propone di ispirare e coinvolgere, dimostrando che l’arte può essere un potente strumento di cambiamento e unione.

Con iniziative come questa, la Valle d'Aosta si prepara a diventare un centro di eccellenza per l'arte inclusiva, contribuendo a una narrazione che valorizza la diversità e promuove la partecipazione attiva di tutti, senza esclusioni. Il percorso è ancora lungo, ma con eventi come “present!”, si sta tracciando una nuova strada verso un futuro più inclusivo.