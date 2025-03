Il 5 aprile la San Vincenzo del Piemonte e della Valle d'Aosta in assemblea a Saint Pierre

Sempre più famiglie in Italia, colpite dalla crisi economica e dalle politiche sociali del governo, si trovano a dover fare i conti con difficoltà quotidiane che le costringono a rivolgersi agli enti di solidarietà. Un fenomeno che non sembra destinato a rallentare e che sta toccando anche la Valle d'Aosta, dove la Società di San Vincenzo De Paoli sta facendo fronte, con impegno e dedizione, a un numero crescente di persone in difficoltà.

La crisi, accentuata dalle politiche economiche che hanno ridotto il potere d'acquisto delle famiglie e reso sempre più difficili i servizi di supporto sociale, ha spinto molte persone verso le strutture caritative, che si trovano ad affrontare una domanda di aiuto mai così alta. La San Vincenzo, attraverso la sua rete di volontari, sta cercando di dare una risposta concreta, ma ogni giorno la sfida sembra farsi più ardua. A Saint-Pierre, l’Assemblea Interregionale della Società di San Vincenzo De Paoli si prepara ad essere un appuntamento fondamentale per riflettere sulla crescente richiesta di solidarietà e su come rendere ancora più efficace l’azione della rete di volontariato sul territorio.

Il 5 aprile, infatti, la cittadina ospiterà l’incontro che riunisce i volontari di Piemonte e Valle d'Aosta, le associazioni e tutti coloro che vogliono contribuire alla causa della solidarietà. Non solo un’occasione di approfondimento, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami tra le diverse realtà e sviluppare pratiche condivise per affrontare le sfide del presente. Un incontro che, come sottolinea il Coordinatore Interregionale Federico Violo, si concentra proprio su «le sfide del nostro tempo», tra cui povertà, diseguaglianze e la solitudine che colpisce sempre più persone, anche tra i giovani.

La Società di San Vincenzo De Paoli, da sempre impegnata a fianco dei più vulnerabili, rappresenta un faro di speranza per molte famiglie che, purtroppo, non riescono a trovare risposte nel sistema istituzionale. «Vogliamo rendere ancora più vivo e fecondo il nostro servizio a favore dei più fragili», afferma Violo. Ma per farlo, è necessario un impegno costante e un dialogo aperto tra le istituzioni, i cittadini e le realtà associative.

L’Assemblea, che vedrà anche la partecipazione del Vescovo di Aosta S.E.R. Mons. Franco Lovignana, si concentrerà anche sull’attualità del messaggio del Beato Pier Giorgio Frassati, la cui canonizzazione, prevista per il prossimo agosto, rappresenta un simbolo di impegno cristiano per i più bisognosi. Un esempio che guida ancora oggi il lavoro di chi, come la San Vincenzo, dedica la propria vita alla carità. L'incontro, infatti, non sarà solo un’opportunità di riflessione spirituale, ma anche una risorsa concreta per capire come affrontare le difficoltà quotidiane delle famiglie e delle persone in stato di povertà.

La situazione, purtroppo, non è destinata a migliorare nel breve periodo. Le politiche di sostegno sono ancora insufficienti per rispondere adeguatamente all’aumento dei poveri e dei bisognosi, con un sistema che spesso non riesce a coprire tutte le necessità. Questo rende ancora più cruciale l'azione degli enti di solidarietà come la San Vincenzo, che continuano a fare fronte comune per aiutare chi si trova in difficoltà. Il volontariato, infatti, in un periodo storico come questo, rappresenta una risorsa imprescindibile.

In un mondo che sembra sempre più diviso, dove le disuguaglianze aumentano e la crisi economica morde, la solidarietà rappresenta una delle poche risposte che possiamo dare alle sfide del nostro tempo. Non solo come atto di carità, ma come un impegno quotidiano per costruire una società più giusta e più vicina ai bisogni reali delle persone. Ecco perché l’Assemblea Interregionale della Società di San Vincenzo De Paoli non è solo un appuntamento da non perdere, ma un’occasione per riflettere, per rinnovare il nostro impegno civile e sociale, e per contribuire, insieme, a rendere la rete di carità sempre più forte e radicata.