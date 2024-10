PNRR Courmayeur Climate Hub

L’atelier sera coordonné par Yves Bühler, chef d’équipe au SLF WSL de Davos (CH), un institut de recherche mondialement reconnu pour ses travaux sur la neige et les avalanches.

Les thèmes suivants seront abordés : avalanches, glissements de terrain, précipitations extrêmes, effondrements de glace et lacs glaciaires, avec pour objectif de développer et de publier un livret de conférence contenant des exemples et des études de cas relatifs à des situations à risque et des solutions adoptables.

L’équipe d’experts comprendra des chercheurs de haut niveau international, parmi lesquels : Corey Froese - Directeur de Wavelength Advisory Services (Edmonton, Alberta, Canada), Debi Prasanna Kanungo - CSIR CBRI (Roorkee, Inde), Gabriel Wolken - Professeur au Alaska Climate Adaptation Science Center, Université de l’Alaska (Fairbanks, USA), Olivier Gagliardini - Professeur à l’Université Grenoble Alpes (France), Thomas Feistl - Lawinenwarnzentrale, Bavarian State Office for the Environment (Munich, Allemagne), Daniele Giordan - Chercheur senior au CNR IRPI de Turin.

Pendant trois jours, les experts échangeront en salle et sur le terrain, selon le programme ci-joint, établi avec le précieux soutien des techniciens régionaux Valerio Segor, Chef de la protection civile, et Raffaele Rocco, Coordinateur du Département de la planification, des ressources en eau et du territoire.

L’atelier n’est pas ouvert au public, cependant les résultats seront mis à disposition des personnes éventuellement intéressées.