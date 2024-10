Con It-Wallet i nostri documenti disponibili sul cellulare dal dal 4 dicembre per tutti gli utenti dell’app Io

Patente di guida, che, potrà essere utilizzata solo in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine; la tessera sanitaria - tessera europea di assicurazione malattia che permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale; la carta europea della disabilità avrà i medesimi usi già previsti con la versione del documento fisico; sono questi i principale documenti personali che si possono ‘caricare’ su It-Wallet.

It-Wallet rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione dei documenti d'identità in Italia, con l’obiettivo di semplificare le interazioni tra cittadini e pubblica amministrazione. Questo portafoglio digitale sarà pienamente operativo nel 2025, ma già dal 23 ottobre è possibile iniziare a caricare alcuni documenti tramite l'app Io, che funge da interfaccia per accedere ai servizi della pubblica amministrazione.

Attualmente, gli utenti possono caricare la versione digitale della patente di guida, della tessera sanitaria, della tessera europea di assicurazione malattia e della carta europea della disabilità. Questi documenti digitali hanno valore legale e possono sostituire i corrispettivi documenti fisici in specifiche interazioni offline. Ad esempio, la patente potrà essere utilizzata in Italia per dimostrare la propria idoneità alla guida durante i controlli delle forze dell'ordine, mentre la tessera sanitaria garantirà l'accesso ai servizi del Servizio sanitario nazionale.

Un aspetto interessante riguarda la selezione degli utenti per l'accesso anticipato al portafoglio. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha dichiarato che gli utenti saranno selezionati in modo casuale, il che significa che chi non rientra nei primi slot di onboarding dovrà attendere ulteriormente, con la sezione dell'It-Wallet prevista per essere attiva al massimo entro il 4 dicembre.

È importante sottolineare che l’uso di It-Wallet non è obbligatorio. I cittadini che preferiscono continuare a utilizzare i documenti fisici per interazioni con enti pubblici o privati possono farlo senza alcun problema. Tuttavia, per chi sceglie di adottare il portafoglio digitale, si apre un nuovo mondo di opportunità per gestire e scambiare informazioni in modo più efficiente.

La funzionalità Documenti dell'app Io è stata testata da un gruppo tecnico di valutazione che ha analizzato la sua efficacia. L'autenticazione avviene tramite carta d'identità elettronica (CIE) o Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), garantendo così un alto livello di sicurezza e protezione dei dati personali.

La realizzazione di It-Wallet è il frutto di un intenso lavoro collaborativo tra diverse istituzioni, tra cui il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, PagoPa e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, insieme a numerosi enti pubblici coinvolti nella creazione dei documenti digitali. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessio Butti, ha sottolineato come questo progetto rappresenti una vera e propria rivoluzione digitale, frutto di anni di impegno per migliorare la gestione dei documenti personali in Italia.

Con It-Wallet, l'Italia si avvia verso una modernizzazione significativa del sistema burocratico, favorendo la digitalizzazione e l'accessibilità, in linea con le esigenze dei cittadini nel contesto contemporaneo. La speranza è che questo strumento non solo semplifichi la vita quotidiana, ma contribuisca anche a una maggiore efficienza e trasparenza nel rapporto tra cittadini e amministrazione.