Aosta: Sul Piano trasporti Foti richiama alla proattività dell'Amministrazione

Secondo Foti, il Comune è rimasto troppo passive e non ha saputo proporre soluzioni alternative efficaci per affrontare il crescente traffico regionale e internazionale che grava sul capoluogo. "Il Comune di Aosta sembra essere appiattito ai diktat della Regione", ha dichiarato, sottolineando come il traffico e le grandi opere pubbliche, come la ristrutturazione dell’Ospedale Parini, stiano compromettendo la viabilità urbana.

Foti ha evidenziato il rammarico del suo gruppo politico di fronte alla soddisfazione espressa da entrambe le componenti del Consiglio comunale, sia dalla maggioranza che dalla minoranza. "È deludente vedere che né l’Assessore Cometto né la Consigliera Spirli rivendichino il ruolo fondamentale che il Comune dovrebbe avere in decisioni di tale portata", ha affermato. Questo atteggiamento, secondo lui, non fa che evidenziare una mancanza di proattività da parte dell'Amministrazione comunale.

In particolare, Foti ha criticato l'Assessore Sartore, descrivendolo come "remissivo" e poco informato riguardo ai rilievi presentati in Consiglio regionale dal gruppo di PCP. Questo ha alimentato l’impressione che l’Amministrazione comunale sia diventata succube delle decisioni regionali, con il rischio di compromettere la funzionalità della linea ferroviaria da Aosta a Pré-Saint-Didier.

Foti ha concluso ribadendo l'importanza di un cambiamento radicale nella gestione della viabilità urbana, affermando che "Aosta non può permettere che il trasporto privato su gomma prevalga in una città che aspira a una svolta sostenibile". La sua proposta di OdG sul PRT mira a riportare l'attenzione su queste tematiche cruciali, invitando l'Amministrazione a essere più attiva e coinvolta nel processo decisionale. La questione è dunque aperta e richiede una risposta adeguata per garantire un futuro migliore per la mobilità nella città.