Rencontres des sections de l’Union Valdôtaine

L’objectif est de permettre à chaque section de dialoguer avec les élus au Conseil de la Vallée et les représentants au Comité Fédéral de l’Union Valdôtaine, afin de discuter des priorités locales et régionales que les adhérents souhaitent mettre en avant.

Les sections qui se réuniront ce mardi 22 octobre incluent : Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor et Brusson à 20h30 à la Salle Polyvalente de Challand-Saint-Victor, ainsi que Champdepraz à 18h30 à la Cantina Chez Angela.

Le jeudi 24 octobre, les sections suivantes se rassembleront : Châtillon à 18h30 à la pâtisserie Le Delizie dei Tre Re, Chesallet à 18h30 à la Maison Bérard, ancienne école élémentaire de Chesallet, et Cogne à 20h30 dans la salle communale.

Cette semaine, le groupe au Conseil de la Vallée sera représenté par Luciano Caveri, Albert Chatrian, Giulio Grosjacques, et Davide Sapinet. Les réunions accueilleront également la participation des élus au Comité Fédéral Nelly Celesia, Alessandro Nogara et Davide Perrin, ainsi que le Trésorier Michel Savin, le Vice-président Amedeo Follioley et le Président du Mouvement Joël Farcoz.