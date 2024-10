Aosta: Natura e cultura si incontrano il 31 ottobre

Quest’anno, il tema dell’iniziativa, promossa dal Comune di Siena, è “Natura ad Arte: memoria, artificio, paesaggio”. Aosta offrirà un percorso a tappe che porterà i partecipanti dalle vestigia romane e medievali del centro storico ai panorami mozzafiato delle vette circostanti, immergendosi nei colori autunnali dei parchi e delle riserve naturali.

Il percorso di 4,3 km, che si snoda attraverso otto tappe, partirà dall’ala Hôtel des Etats del Palazzo municipale in piazza Chanoux. I partecipanti attraverseranno luoghi iconici come la Porta Prætoria, la Collegiata di Sant’Orso, l’Arco d’Augusto, e il Ponte Romano sul torrente Buthier, fino a raggiungere la Riserva naturale Tsatelet. Il tempo di percorrenza è di circa due ore e mezza, con un dislivello di 200 metri, e le guide accompagneranno il gruppo per evidenziare gli aspetti paesaggistici e naturalistici di questa edizione.

Si prevede la partecipazione di circa 150 persone, con partenza fissata alle ore 10, 11:30 e 14. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione tramite email.

L’assessora alla Promozione turistica, Alina Sapinet (nella foto), ha commentato l’importanza di questo evento: «L’appuntamento con la Giornata nazionale del Trekking urbano è ormai diventato ricorrente nel calendario delle manifestazioni del Comune, in virtù della sua capacità di coniugare con una formula semplice ma invitante le numerose attrattive che il nostro territorio presenta in un percorso di visita adatto sia ai turisti sia ai residenti che hanno la possibilità di scoprire peculiarità e aspetti meno conosciuti dei luoghi attraversati. In quattro anni abbiamo visto crescere continuamente il numero dei partecipanti, a riprova dell’interesse che questo tipo di eventi sa suscitare anche in un periodo di cosiddetta “bassa stagione”. Il successo della Giornata del trekking urbano conferma la bontà della scelta compiuta da questa Amministrazione di destagionalizzare, quanto più possibile, le manifestazioni con proposte varie e accattivanti, in modo da rendere realtà la costruzione di una “terza” stagione turistica autunnale".

Con questa iniziativa, Aosta si propone non solo di valorizzare il proprio patrimonio, ma anche di creare un legame sempre più forte tra residenti e visitatori, rendendo l’esperienza della città ancora più ricca e coinvolgente. Non perdere l’occasione di partecipare a un evento che celebra la natura e la cultura in un’unica, indimenticabile giornata.