Une grande visibilité pour le Grand Paradis et la Vallée d’Aoste au 30ème Festival International Nature Namur

Pendant la soirée de Gala, qui s’est déroulée samedi 19 octobre au Delta - magnifique espace culturel de la ville Namur - Luisa Vuillermoz, Directrice artistique du Gran Paradiso Film Festival, a pu présenter le Festival du Grand Paradis et le premier parc national d’Italie à un public international, dans une salle bondée, à travers de superbes images du Parc National du Grand Paradis, en Vallée d’Aoste, et du Gran Paradiso Film Festival.

Le Festival International Nature Namur aussi célèbre en 2024 un important anniversaire: 30 ans d’activité. Pour cette spéciale édition du FINN, le GPFF a proposé au public du festival un voyage au cœur des secrets du bouquetin, animal-symbole des Alpes, à travers l’exposition photographique “Le Grand Paradis et son Roi”: une histoire d'équilibre entre l'homme et la nature et de salut mutuel dans le premier parc national d'Italie, en Vallée d’Aoste. Cette exposition, conçue en 2022 par la Fondation Grand Paradis et coproduite avec le Centre Muséal du Fort de Bard en collaboration avec le Parc National du Grand Paradis, avait été présentée au public pour la première fois au Fort de Bard et il est bien encore dans une forteresse - la Citadelle de Namur - qu’elle a pu trouver à nouveau sa place.

Grâce aux images extraordinaires du photographe Giorgio Marcoaldi - présent pour l'occasion à Namur - le public a pu admirer pendant cinq jours le Grand Paradis, en Vallée d'Aoste, et faire connaissance avec le bouquetin. En parcourant l'histoire, les caractéristiques, la valeur et les lieux du bouquetin des Alpes, l’exposition a offert aux visiteurs des indications pour se rapprocher du caractère unique de la Vallée d'Aoste. Une occasion précieuse de raconter l'une des histoires les plus significatives, et pourtant encore peu connue, de la biodiversité de la Vallée d'Aoste.

Le Grand Paradis et la Vallée d’Aoste ont été représentés à Namur non seulement à travers les photographies, mais aussi par le monde du cinéma: Luisa Vuillermoz, Directrice artistique du Gran Paradiso Film Festival, a eu l’honneur d’être invitée pour la troisième fois à rejoindre des experts cinéphiles et naturalistes pour constituer le jury technique du FINN et remettre les prix, les plus importants du Festival. Avec Marie-Agnès Boche, Caroline Thirion et Romain de Jaegeredont, ils ont décerné le Grand Prix au film au film “Lions of the Skeleton Coast” des réalisateurs Will et Lianne Steenkamp, lauréat qui s’est démarqué entre 31 film, sélectionnés parmi 1815 œuvres provenant de 117 pays.

« Une semaine très enrichissante - a déclaré Luisa Vuillermoz - avec un jury technique international qui a pu se confronter sur les chefs-d'œuvre wildlife de cette année; un festival urbain complémentaire au nôtre, où on a pu présenter l'exposition des images du photographe Giorgio Marcoaldi; une occasion de contribuer à la valorisation et à la promotion du territoire valdôtain, en particulier celui du Parc National du Grand Paradis, en le présentant à un public sensible aux questions environnementales à travers les images de son animal-symbole, le bouquetin des Alpes»

La semaine namuroise a également représenté l’opportunité de consolider le partenariat liant le Gran Paradiso Film Festival au Festival International Nature Namur, fondé par Philippe Taminiaux en 1995: un jumelage né de l’engagement commun pour le respect de l’environnement et qui, à travers son activité, vise à sensibiliser le grand public.