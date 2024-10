CASTELLI DA FIABA IN VALLE D’AOSTA Tra realtà e fantasia

I castelli sono luoghi incantati che racchiudono un ricco immaginario fatto di dame e cavalieri, fate e stregoni, draghi ed altre creature fantastiche. A ben pensarci di fatto non esiste castello che non possieda una leggenda. E ogni leggenda, si sa, nasconde sempre una o più verità tanto grandiose quanto terribili.



La Valle d’Aosta e i suoi castelli: un affascinante connubio di paesaggio, storia, arte e leggende, elementi che, sapientemente miscelati, contribuiscono a creare

una narrazione di particolare suggestione, dove la realtà si intreccia al sogno e alla fantasia.



I dodici castelli, più uno, scelti come protagonisti di questo volume accompagneranno il lettore in un vero e proprio viaggio di esplorazione e scoperta di questi luoghi fiabeschi attraverso l’immaginifica lente della fiaba in cui, come in un magico caleidoscopio, ciò che conosciamo e i dati oggettivi si declinano in un racconto che sfuma in un fantasy eclettico e inaspettato.



Ogni racconto sarà come una sorta di visita virtuale al castello, grazie a indizi e particolari che, messi insieme e ricuciti nel tessuto narrativo, andranno a comporre un intrigante mosaico di spunti e suggestioni tutte verificabili una volta sul posto.

Scoprendo così, che nei castelli valdostani, l’incantesimo esiste davvero!

L’autrice.

STELLA VITTORIA BERTARIONE nasce a Milano nel 1975, ma cresce a Courmayeur. Archeologa opera da tempo come funzionario presso la Sovraintendenza ai beni culturali della Regione Valle d’Aosta