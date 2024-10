Solidarietà in azione raccolta fondi per donne artigiane del Brasile

Il banchetto solidale, che si svolgerà lungo via Lequio dalle 7 alle 18, rappresenta non solo un'opportunità per sostenere concretamente queste donne, ma anche un momento di incontro e di condivisione tra culture diverse.

Le donne della Comunità di Cicero Dantas, legate da un profondo legame con le Suore Giuseppine piemontesi, hanno saputo trasformare le loro abilità artigianali in un mezzo di sostentamento e di emancipazione. Il banchetto offrirà una varietà di oggettistica pittoresca e multietnica, pensata per essere accessibile a tutte le tasche. Ogni acquisto non sarà solo un gesto di sostegno, ma contribuirà anche a preservare e valorizzare il lavoro di queste artigiane, che si impegnano quotidianamente per costruire un futuro migliore per sé e le loro famiglie.

Foto repertorio

Partecipare a questo evento significa abbracciare un progetto che va oltre il semplice commercio: è un modo per riconoscere e rispettare il lavoro delle tessitrici, le loro storie e le loro tradizioni, creando un legame simbolico che supera le distanze geografiche. In un'epoca in cui la solidarietà è più necessaria che mai, ogni piccolo gesto può avere un impatto significativo.

Si tratta di un'occasione per fare la differenza, sostenendo l’artigianato e l’imprenditorialità femminile in Brasile. Per ulteriori informazioni, contattate Valerio al numero di cellulare +39 348 600 1714. La partecipazione può contribuire a costruire un futuro di speranza e opportunità per molte donne.