Dalla Lega idee per il futuro della Valle d’Aosta

Le proposte della Lega mirano a rispondere alle reali esigenze della Valle d’Aosta, con particolare attenzione alle categorie più fragili, allo sviluppo del turismo e dello sport, e alla tutela di chi vive e lavora in montagna. Inoltre, c'è un chiaro impegno a preservare la specificità della cultura valdostana.

Tra i punti salienti, emerge la questione del Tunnel del Monte Bianco, una infrastruttura strategica che richiede ammodernamenti. La Lega ha presentato un ordine del giorno affinché il Governo regionale attivi tutte le azioni necessarie, in accordo con i Parlamentari valdostani, per accelerare la realizzazione della doppia canna del tunnel.

Un tema attuale è quello delle infiltrazioni d'acqua nella Nuova Università, diventato un argomento di discussione sui quotidiani locali. In questo contesto, la Lega chiede al Governo di avviare interlocuzioni con la SIV S.r.l. per affrontare il problema e rendere fruibili gli spazi ancora inaccessibili.

Non meno importante è la richiesta di ripristinare il Bon de Chauffage, cancellato nel momento di maggiore necessità per i valdostani, che si trovano a dover affrontare l'inflazione e il caro energia. La Lega sottolinea che, come Regione di montagna, la Valle d’Aosta deve continuare a favorire il turismo estivo e invernale. A tal fine, sono stati presentati diversi ordini del giorno per sostenere le attività turistico-ricettive e il commercio.

Una proposta specifica riguarda la revisione della normativa antincendio, adattandola alle esigenze delle diverse unità abitative in locazione, per permettere ragionevoli deroghe nei casi privi di fiamma. Inoltre, si richiede che il Governo regionale valuti trasferimenti finanziari ai comuni valdostani per facilitare la riduzione dell’aliquota IMU sugli immobili locati a personale impiegato nelle strutture ricettive.

Infine, non manca un riferimento agli animali d’affezione: la Lega chiede di procedere all’affidamento della gestione del canile e gattile regionale a un'associazione di volontariato iscritta al registro regionale.

Con queste iniziative, il Gruppo Lega Vallée d’Aoste si propone di fornire un contributo concreto alle necessità della comunità valdostana, puntando su uno sviluppo sostenibile del territorio e sulla tutela delle famiglie.