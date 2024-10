A débuté à l'Université de la Vallée d'Aoste le Séminaire de Travail et Réunion transnationale du projet Disco+ (Dispositifs inclusifs de collaboration), financé par le programme Erasmus+ (CUP : B61J23000640006). Le séminaire est organisé par l'Université de la Vallée d’Aoste, en collaboration avec le Département de Surintendance des écoles de la Région Autonome Vallée d’Aoste et avec le Colegiul National A T Laurian de Botoșani.

Pendant une semaine, 45 enseignants venant de France, de Lituanie, de Roumanie, d'Espagne, de Suisse et de Hongrie, ainsi que des enseignants valdôtains et des enseignants en formation de l’Université de la Vallée d’Aoste, travailleront sur les thèmes de l'inclusion scolaire et de l'enseignement inclusif des mathématiques au prisme des systèmes éducatifs et des cultures de chaque pays. Les enseignants seront également engagés dans la production de séquences d’enseignement-apprentissage inclusives en maths et en Sciences de la Vie et de la Terre.

Les enseignants en formation, venant de six pays d’Europe ayant adhéré au projet, travailleront en équipes transnationales (chaque groupe comportant trois binômes de trois pays différents) pour concevoir ensemble une séance d’apprentissage dans le cadre de l’ingénierie coopérative. Ensuite, chaque binôme du même pays expérimentera et produira la vidéo d’une leçon commune dans une classe de sa propre nation, et à distance, le groupe se retrouvera pour commenter ensemble ce qui s’est passé en classe et proposer des modifications.

Mme Claudia Maria Chanu, Professeure de Mathématiques à Univda et responsable du projet Disco+ pour l’Italie, a expliqué : « Les thèmes touchés dans ce séminaire (inclusion, égalité des genres, développement de la pensée critique) sont vraiment importants pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation. En outre, la dimension transnationale (et donc nécessairement multilingue et multiculturelle) est un autre point majeur. Pour nos étudiants de Sciences de la formation primaire, la participation à une initiative de ce genre est fort utile et formatrice. »