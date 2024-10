Oltre 1.000 borse di studio per 2000 posti in 60 destinazioni nel mondo

Quasi 2.000 posti a disposizione, oltre 1.000 borse di studio, 60 destinazioni in tutto il mondo: questa la proposta di Intercultura per gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero nel 2025-26.

Molte le novità che colorano quest’anno la mappa del mondo: i due programmi semestrali negli Stati Uniti (con partenza nell’estate 2025 e inizio 2026) che vanno ad affiancarsi al classico programma annuale); la novità assoluta della Mongolia, dove sarà possibile trascorrere un trimestre; i nuovi programmi semestrali in Brasile e Lituania, quelli trimestrali in Messico e Nuova Zelanda; il corso estivo di lingua di 4 settimane in Cina.

I programmi sono rivolti a studenti nati prioritariamente tra il 1 luglio 2007 e il 31 agosto 2010 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia

selezionata. Come sempre, le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate online dal sito www.intercultura.it ffino al 10 novembre 2024.

E’ possibile, per genitori e studenti interessati, incontrare i volontari della Valle D’Aosta per avere tutte le informazioni sul concorso. Il primo appuntamento è ffissato per il 25 ottobre alle h18 presso il Palazzo Regionale (Sala Maria Ida Viglino) .

Anche per quest’anno il concorso Intercultura prevede che gli studenti che necessitano di un sostegno economico possano usufruire di una delle oltre 1.000 borse di studio a totale o parziale copertura dell'intera quota di partecipazione disponibili anche grazie al sostegno di numerose aziende, enti e Fondazioni. In particolare, per gli studenti meritevoli della regione Valdostana, sono disponibili anche le borse di studio sostenute dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta. E’ possibile verificare i requisiti per poter concorrere per questi contributi, visitando il sito di Intercultura, all’indirizzo

https://www.intercultura.it/centro-locale/aosta/ e https://www.intercultura.it/consiglio-regionale-della-valle-d-aosta/

11 STUDENTI VALDOSTANI ALL’ESTERO QUEST’ANNO

Intanto, la campanella è gim suonata, o sta per suonare, per 11 studenti del territorio della Valle D’Aosta.

Ilaria in Brasile, Linda in Canada anglofono, Davide, Emanuele e Chiara in Giappone, Martina in Nuova Zelanda, Nicolò e Ginevra in Canada francofono, Sara Anna in Irlanda, e Khadijé in Paraguay.

Sei di loro sono partiti con una borsa di studio! Quattro di Intercultura, una offerta dal Consiglio Regionale della Valle D’Aosta, e una da Itaca.

UNA STUDENTESSA BELGA È ARRIVATA AD AOSTA

Il progetto educativo dell’Associazione prevede anche l’arrivo di oltre 600 adolescenti di tutto il mondo a partire dal 10 settembre e nei mesi successivi. I ragazzi sono accolti da una famiglia e inseriti in una scuola locali.

A inizio settembre è arrivata Camille, che dal Belgio trascorrerà 3 mesi a Pont Saint Martin, in una famiglia Valdostana!

Intercultura ODV è un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro. Iscritta al RUNTS e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985). È presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.