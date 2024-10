L’Associazione VIOLA inaugura il mese della prevenzione al tumore al seno con il progetto Cimes Sans Frontières

Ottobre è il mese della prevenzione al tumore al seno e ogni anno, durante questo periodo, l’Associazione VIOLA partecipa e intraprende diverse iniziative volte a diffondere consapevolezza sulla malattia, a creare contatti con altre associazioni e condividere un messaggio di supporto e aiuto con tutte le donne affette da tumore. Ad inaugurare questo mese ricco di iniziative, il progetto Cimes Sans Frontières. L’iniziativa è la scommessa di 3 associazioni transalpine volte a sostenere le donne colpite dal cancro e permettere loro di incontrarsi e di godere insieme della bellezza e la calma che solo le montagne possono donare.

Tre sono le Associazioni coinvolte: "VIOLA" (Valle d'Aosta), "Rev’asion" (Svizzera) e "Des elles pour vous" (Alta Savoia), tutte unite per sostenere ed accompagnare le donne in questa impresa di solidarietà e rinascita che va oltre i confini. Il trekking solidale è stato finanziato in parte dai partecipanti del UTMB (Ultra Trail Mont Blanc) e in parte dai 6 Clubs Rotary de l’Espace Mont Blanc a cui l’Associazione estende il suo sentito ringraziamento. Le otto donne di VIOLA, accompagnate dalla guida di media montagna Mario Zambotto, hanno potuto godere, sabato 5 e domenica 6 ottobre, di due giorni di camminate nel Beaufortin.

“Le nostre Violette si sono distinte per la loro generosità e accoglienza tutta italiana, sono donne avec le cœur dans les mains et un peu de folie, come ci hanno descritte le amiche transalpine. Tutte insieme abbiamo condiviso la fatica delle salite, l'allegria di una risata e la gioia per la meta raggiunta. Le donne che hanno affrontato un tumore si riconoscono sorelle, spesso più negli sguardi che nelle parole. Ci siamo lasciate con tanti abbracci e ci portiamo nel cuore la frase con cui ci hanno salutato. Per tutte noi è stata un’esperienza importante ed emozionante” dichiara Tiziana Frassy, la vice Presidente dell’Associazione VIOLA.

Gli appuntamenti di Ottobre

Martedì 15 ottobre: presentazione del progetto Protezione Famiglie Fragili in collaborazione con l’AUSL e la cooperativa Noi e gli Altri.

Venerdì 18 ottobre: evento alla Biblioteca di Donnas alle 17:30 organizzato dai volontari del soccorso di Donnas nell’ambito del progetto “La casa del caregiver” (vincitore di uno dei Premi Regionali del Volontariato).

Domenica 20 ottobre: una delegazione di “violette in marcia” parteciperà alla Pittarosso Pink Parade di Milano. Per partecipare all’evento non è necessario essere parte dell’Associazione VIOLA che per l’occasione avrà a disposizione un pullman per la trasferta. Se interessate o interessati è possibile contattare l’Associazione ai seguenti recapiti: +39 333/7425159 oppure via e-mail all’indirizzo info.associazioneviola@gmail.<wbr></wbr>com

Giovedì 24 ottobre: presso la sede dell’Associazione VIOLA, verranno consegnati all’Associazione Piccole Donnole alcuni libri donati dalla famiglia della Sig.ra Aurora Bic.