Celebrando 50 Anni di passione: Una serata di emozioni e ricordi con il CAI Saint-Barthélemy

In occasione del cinquantesimo anniversario della Sottosezione Saint-Barthélemy del Club Alpino Italiano (CAI), l’iniziativa "Il Circuito del Tempo" si è rivelata uno dei progetti più ambiziosi pensati per celebrare questo importante traguardo. Piermauro Reboulaz, reggente della Sottosezione, ha sottolineato l'impegno e la dedizione profusi nell'organizzazione di questo evento, evidenziando il supporto ricevuto dall’Amministrazione comunale e la collaborazione con Grivel. Nonostante le aspettative iniziali, ha osservato una certa mancanza di attenzione da parte di alcuni soci del CAI. Tuttavia, ha affermato con orgoglio: “Ad assommare i dati dei camminatori nelle 50 ore, abbiamo raccolto numeri non indifferenti in termini di tempo, dislivelli e chilometri di sviluppo!”

Per condividere le emozioni vissute durante l'evento, è stata programmata una serata di ritrovo, prevista per venerdì 18 ottobre alle 20:30 presso la sala consigliare del Municipio di Nus. Durante questa occasione, gli amanti della montagna, soci e non, avranno l’opportunità di ripercorrere idealmente i sentieri affrontati nei giorni del circuito. Reboulaz ha dichiarato: “Abbiamo individuato una serata specifica per radunare tutti i partecipanti e condividere racconti ed emozioni di piccole o grandi esperienze.”

L'incontro non si limiterà a rievocare le avventure passate; sarà anche un’occasione per presentare alcune immagini del programma già svolto e per discutere delle attività future in calendario prima della fine del 2024. “La nostra programmazione è molto varia e ci sono molte iniziative in cantiere,” ha aggiunto Reboulaz, enfatizzando la volontà della Sottosezione di continuare a promuovere l’amore per la montagna e le sue bellezze.

La serata promette di essere un momento di convivialità e condivisione, unendo tutti coloro che condividono la passione per la natura e l'escursionismo. Sarà un'opportunità preziosa per consolidare legami, ricordare i momenti significativi vissuti insieme e guardare al futuro con rinnovata determinazione. In un contesto che celebra un'importante anniversario, l'incontro si preannuncia come un momento di riflessione e di festa per la comunità di Saint-Barthélemy.