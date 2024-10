100 anni di radio in Italia: performance di Gegè Telesforo al teatro Giacosa di Aosta

Sabato 12 ottobre 2024, alle ore 21.00, al teatro cinema Giacosa di Aosta, si terrà una serata di celebrazioni per i cento anni della radio in Italia. L'evento, organizzato dal Corecom della Valle d'Aosta con il patrocinio del Comune di Aosta, avrà come protagonista Gegè Telesforo, musicista, jazzista e conduttore radiofonico, accompagnato dalla Carisma Band. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, sarà un’occasione per il pubblico di assistere ad una straordinaria performance musicale accompagnata da video e interviste a personaggi che hanno contribuito allo sviluppo della radio in Valle d'Aosta. La serata sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta Aosta.

Fino a sabato, sarà inoltre possibile visitare all'Hôtel des Etats, in piazza Chanoux ad Aosta, la mostra "Onde nel tempo: un secolo di storie e di suoni", curata dall'Associazione valdostana archivi sonori, con il seguente orario: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

La mostra offre l'opportunità di esplorare la storia della radio attraverso una collezione di pezzi storici, rappresentativi delle varie fasi evolutive di questo straordinario mezzo di comunicazione. I visitatori, inclusi gli alunni delle scuole valdostane, hanno la possibilità di immergersi in un percorso che va dalle prime trasmissioni radiofoniche fino alle tecnologie moderne, ripercorrendo un secolo di innovazioni e cambiamenti sociali.