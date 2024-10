Associazione L'Albero di Zaccheo a Roma per il Social Bonus

L'associazione è stata rappresentata da Michela Colombarini, Presidente che definisce apprezzabile l'impegno del governo per avere dato concretezza all'articolo 81 del codice della riforma del terzo settore, anche per il desiderio di volere mettere a sistema prassi innovative, e dare nuovo ossigeno ai rapporti tra pubblico/privato/terzo settore.

Il Social Bonus introduce importanti vantaggi fiscali per i donatori.Un bonifico con causale SOCIAL BONUS riferito ad uno specifico progetto accreditato dal Ministero, genera un credito d'imposta che permette al donatore di vedersi restituita un'alta percentuale dell' importo donato.

Esempio:1000,00 euro donate a Casa Zaccheo permettono ad una persona di pagare 650 euro di tasse in meno, andando anche a credito.

Inoltre le somme incassate saranno rendicontate ogni trimestre sul portale del ministero e sul sito istituzionale dell'associazione. Ciascuno potrà, così, accedere alle informazioni riguardo all'utilizzo delle proprie donazioni versate con social bonus.

Casa Zaccheo a Plan d'Avie, Arpuilles, sarà sia una casa per ferie, per gruppi, famiglie, persone con disabilità, pellegrini, ma soprattutto una casa di accoglienza per accogliere situazioni personali e familiari di emergenza o di particolare fragilità.