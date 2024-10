Anche ad Aosta preghiera e digiuno per la pace; accolto appello urgente di Papa Francesco

In vista di questa iniziativa, invita i fedeli a unirsi nella recita del Rosario per la pace il 6 ottobre, auspicando momenti di riflessione e unità in famiglia. Questa mobilitazione religiosa rappresenta un'opportunità per la comunità valdostana di impegnarsi concretamente nella ricerca della pace, in particolare per i popoli colpiti dalla guerra e dalla violenza.

Durante la Messa di inizio della seconda Sessione del Sinodo dei Vescovi, il Santo Padre ha lanciato un potente appello alla comunità cristiana, sottolineando il suo ruolo essenziale nel servizio all'umanità. "Ce n'è bisogno, soprattutto in quest'ora drammatica della nostra storia," ha affermato, richiamando l'attenzione sulle guerre e le violenze che devastano interi popoli e nazioni. Le sue parole risuonano come un invito urgente a riflettere sul nostro ruolo nel mondo e sulla necessità di atti concreti per promuovere la pace.

Il Papa ha annunciato una speciale iniziativa di preghiera: il 7 ottobre, chiede a tutti di dedicare una giornata al digiuno e alla preghiera per la pace nel mondo. In un periodo in cui le notizie di conflitti si susseguono quotidianamente, questa iniziativa rappresenta un'opportunità per rifocalizzarci sui valori fondamentali di unità e speranza. La preghiera, infatti, non è solo un atto di devozione, ma un modo per mobilitare le coscienze e rispondere a una chiamata collettiva a promuovere la pace.

Accogliendo l'invito del Papa, il Vescovo di Aosta, Mons. Franco Lovignana, ha esortato la comunità a unirsi nella recita del Rosario per la pace domenica 6 ottobre, auspicando che questa pratica possa avvenire in famiglia. L'idea di pregare insieme, in un ambiente familiare, crea un senso di comunità e connessione profonda. È un modo per riaffermare l'importanza della famiglia come nucleo fondamentale della società e come luogo di sostegno reciproco, soprattutto in momenti di crisi.

Il Vescovo ha inoltre invitato tutti a vivere il 7 ottobre come una giornata di riflessione, preghiera e digiuno, affinché si possa chiedere a Dio di illuminare e guidare le coscienze verso vie di pace. Questa richiesta è particolarmente sentita per quei popoli che, nel mondo, soffrono a causa della violenza e della guerra. La preghiera per la pace diventa così un atto di solidarietà e un gesto di speranza, un modo per unirsi a chi è in difficoltà e per non dimenticare le sofferenze altrui.

In un contesto globale in cui il dialogo sembra spesso essere oscurato dalla conflittualità, l'invito del Papa e del Vescovo rappresenta una luce che può guidarci verso una maggiore consapevolezza e responsabilità. La pace, in tutte le sue forme, richiede uno sforzo collettivo e una volontà sincera di ascoltare e comprendere l'altro. Attraverso la preghiera e il digiuno, possiamo contribuire a creare un clima di comprensione e rispetto reciproco, essenziale per la costruzione di un futuro migliore.

In questo senso, la giornata di preghiera e digiuno proposta da Papa Francesco non è solo un evento religioso, ma un richiamo universale a tutti noi per essere agenti di cambiamento. La pace inizia dentro ciascuno di noi e si espande quando ci uniamo in un comune desiderio di giustizia e bene. L’invito a pregare e a digiunare non è solo un gesto spirituale, ma un passo concreto verso la costruzione di un mondo più pacifico e umano.