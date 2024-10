Vaccinarsi è un imperativo: La campagna vaccinale 2024-2025

Il 7 ottobre segna l'inizio di una nuova campagna vaccinale per la stagione 2024-2025, un'opportunità imperdibile per proteggere noi stessi e le persone a noi care. Le vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid saranno disponibili negli studi dei Medici di famiglia, nei Pediatri di libera scelta e nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa. Per chi non ha un Medico di famiglia aderente, ci saranno alternative presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

“Troppo grande il costo che la stagione influenzale ci impone, per non rivolgere un appello a tutti sulla necessità di vaccinarsi,” afferma il Dott. Maurizio Castelli (nella foto), Direttore del Dipartimento Prevenzione della AUSL VDA. Vaccinarsi non è solo un gesto individuale, ma un atto di responsabilità collettiva. Con i virus influenzali e le varianti di Covid che continuano a mutare, la vaccinazione diventa fondamentale per ridurre le forme più gravi di malattia, diminuendo la pressione sul sistema sanitario.

L'importanza della vaccinazione è evidente: ogni anno, l’influenza può causare complicazioni gravi, specialmente nei soggetti a rischio. “L'influenza, spesso percepita come una malattia leggera, può comportare gravi complicanze,” avverte il Dott. Salvatore Bongiorno, Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. “Il vaccino riduce non solo la probabilità di contrarre l'influenza, ma anche la severità della malattia e l'incidenza di queste complicanze.”

L’Assessore alla Sanità, Carlo Marzi, sottolinea l’importanza di questa campagna: “È un momento cruciale per la salute della nostra regione. La vaccinazione è un'opportunità per proteggere noi stessi e le persone a noi vicine, in particolare quelle più fragili.”

Le vaccinazioni saranno gratuite e raccomandate per diverse categorie, tra cui persone di età pari o superiore a 60 anni, ospiti delle strutture per lungodegenti e operatori sanitari. È fondamentale che tutti coloro che rientrano in queste categorie partecipino attivamente alla campagna, per contribuire alla salute della comunità.

In un contesto in cui la salute collettiva è più importante che mai, ogni dose di vaccino rappresenta un passo verso un futuro più sicuro. Ricordiamo che, per chi è privo di Medico di famiglia, sarà possibile prenotare presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con l’obiettivo di garantire che nessuno resti indietro.

La vaccinazione non è solo una questione personale, ma un impegno verso la comunità. “Ridurre le forme severe di influenza attenua la pressione sul Pronto Soccorso,” sottolinea il Dott. Castelli, “e consente ai sanitari di gestire casi più gravi e complessi.”

Non perdiamo questa occasione. Infor-miamoci, preno-tiamoci e vacci-niamoci. La nostra salute e quella dei nostri cari dipendono anche da questo gesto semplice ma fonda-mentale. Maggiori infor-mazioni e dettagli sui luoghi di vacci-nazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’Azienda USL. Facciamo la nostra parte per un inverno più sicuro e sereno!

La vaccinazione antin-fluenzale e anti Covid è racco-mandata e gratuita per le seguenti categorie:

· persone di età pari o superiore a 60 anni

· ospiti delle strutture per lungo-degenti

· donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum”, comprese le donne in allattamento

· operatori sanitari e sociosanitari

· soggetti di ogni età compresi nelle categorie a rischio per patologia concomitante

· familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e gratuita anche per:

· bambini nella fascia di età 6 mesi - 6 anni

· soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo

· lavoratori appartenenti a categorie a rischio, tra cui Forze dell’Ordine, Polizia locale, Vigili del Fuoco, soccorritori, insegnanti e personale scolastico

· donatori di sangue

La vaccinazione anti Covid si avvarrà delle nuove formulazioni del vaccino Cominarty (JN.1). La dose di richiamo è raccomandata a distanza di 3 mesi dall’ultima dose di vaccino anti Covid ricevuta o dall’ultima infezione, indipendentemente dal numero di dosi/episodi di malattia pregressi.

Le informazioni su modalità e luoghi per la vaccinazione si trovano anche sul sito aziendale al link

https://www.ausl.vda.it/prevenzione/vaccinazioni/campagne-vaccinali/vaccinazioni-antifluenzali