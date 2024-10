La Vallée d'Aoste, un nouveau pilier de la francophonie sur la scène internationale

La Vallée d’Aoste, au XIXe Sommet de la Francophonie, affirme son engagement et son rôle renouvelé au sein de la famille francophone. C’est dans un cadre prestigieux, à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts et à Paris, que la délégation régionale, dirigée par M. Renzo Testolin, Président de la Région, et M. Luciano Caveri, Assesseur aux affaires européennes, a eu l’occasion de partager ses ambitions pour une participation active au sein de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

La présence de la Vallée d’Aoste à ce sommet, sur invitation personnelle du Président de la République française Emmanuel Macron, témoigne d'une reconnaissance significative de son rôle dans la promotion de la langue française. En effet, le français est "la cinquième langue la plus parlée au monde, la troisième langue des affaires", une réalité qui souligne l'importance stratégique de la langue dans les relations internationales. Dans ce contexte, la Vallée d’Aoste se positionne comme un acteur clé dans le renforcement des liens culturels et linguistiques qui unissent la France et la région.

Lors de ce sommet, un colloque bilatéral avec Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a permis d'aborder des sujets cruciaux, tels que le Traité du Quirinal, qui vise à renforcer les relations transfrontalières. Le ministre a manifesté un intérêt pour encourager ces échanges, mettant en lumière l'importance d'une collaboration étroite entre les régions. De plus, la problématique du Mont Blanc a été soulevée, et M. Barrot s'est engagé à approfondir cette question, illustrant ainsi la volonté de la France de soutenir les préoccupations locales.

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’OIF, a également été un interlocuteur clé. La Vallée d’Aoste a exprimé sa volonté d'établir une présence stable au sein des instances de l'organisation, un pas essentiel pour assurer une représentation continue et active. Les échanges entre la délégation régionale et la Secrétaire générale soulignent la détermination de la Vallée à jouer un rôle proactif dans le développement des politiques francophones.

"La fructueuse participation à ce Sommet", affirment M. Testolin et M. Caveri, "est pour la Vallée d’Aoste une étape très importante dans son parcours d'interlocutions institutionnelles dans le contexte de la francophonie culturellement vitale et dynamique." Cet engagement en faveur de la francophonie ne se limite pas à la seule promotion de la langue; il incarne également des valeurs essentielles telles que la diversité, la solidarité et la démocratie, que la Vallée d’Aoste partage avec ses partenaires francophones.

En somme, le XIXe Sommet de la Francophonie marque une étape décisive pour la Vallée d’Aoste, qui aspire à un rôle plus actif et influent dans la promotion de la langue française et des valeurs qui lui sont associées. C'est un moment fort qui promet d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les relations entre la Vallée d’Aoste et les autres membres de la francophonie.