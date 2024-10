Tagli al Personale al JB Festaz, preoccupazioni per la qualità dell'assistenza socio-sanitaria

In un contesto già difficile, la Giunta regionale ha approvato, il 30 settembre, una modifica della dotazione organica dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Jean Boniface Festaz. "Questa modifica - si legge in una nota di VdA Aperta - prevede una riduzione del personale, passando da 134 unità nel novembre 2021 a 123 unità. Mentre il personale socio-sanitario subisce un significativo taglio, si registra un incremento di quello amministrativo".

Questa direzione è stata criticata poiché si traduce in un tentativo di contenere i costi di esercizio, ma a discapito della qualità dei servizi offerti dalla struttura. Il calo della pianta organica, insieme al numero di personale vacante e alle continue richieste di recupero e ferie, destano preoccupazione. "Le conseguenze di una riduzione del personale - si legge nella nota - si riflettono direttamente sull'assistenza fornita, aumentando il rischio di allettamento degli utenti e compromettendo la sicurezza di degenti e operatori.

In aggiunta a queste problematiche, si evidenzia l'assenza di una procedura interna per il ricollocamento del personale, che non tiene conto delle limitazioni di chi non è più in grado di svolgere determinate mansioni. In passato, alcuni lavoratori avevano trovato soluzioni attraverso la mobilità tra Enti, ma questo non sembra essere più un'opzione praticabile.

Ora si attende l'esito della consulenza per l'istituzione di un "Ente strumentale per la gestione dei servizi alla persona". Tuttavia, esistono timori che anche questo nuovo ente possa seguire la logica dei tagli e del mancato confronto reale, come già avvenuto con la pianta organica del JB Festaz. "La situazione - conclude VdA Aperta - rimane critica e richiede attenzione e interventi urgenti per garantire la qualità dell'assistenza socio-sanitaria nella regione".