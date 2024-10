Approvati dalla Giunta ambiziosi obiettivi per il servizio sanitario della Valle d’Aosta nel 2025

L'atto rappresenta un passo fondamentale per garantire un sistema sanitario efficiente e in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione valdostana. Gli indirizzi delineano i criteri per il finanziamento della spesa sanitaria, un aspetto cruciale per l’azienda USL della Valle d’Aosta, che dovrà garantire la corretta erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio.

“Garantiamo il funzionamento della sanità regionale con un finanziamento di oltre 297 milioni di euro”, afferma l’Assessore Carlo Marzi. Questa cifra non solo evidenzia l’impegno della Regione nel settore sanitario, ma sottolinea anche la necessità di investimenti strategici per il rinnovamento tecnologico e infrastrutturale. È chiaro che il sostegno finanziario è tra i più significativi d’Italia, e ciò consente di programmare interventi fondamentali per il miglioramento della qualità delle cure.

Marzi prosegue, affermando che “con 6,5 milioni di euro destinati ad investimenti sia per l’anno 2025 che per il 2026, riusciamo a programmare anche interventi per rinnovare apparecchiature e strutture sanitarie”. Questa visione lungimirante è essenziale, poiché un sistema sanitario che evolve è in grado di offrire un servizio migliore ai cittadini. La continuità operativa dell’Azienda USL è quindi garantita grazie a questa pianificazione anticipata, consentendo di adottare il bilancio di previsione in tempi utili e di procedere con le necessarie riorganizzazioni sul territorio.

Il finanziamento per la spesa corrente ammonta a oltre 297 milioni di euro, con un focus primario sulla corretta erogazione dei LEA. Inoltre, il sostegno per gli investimenti conferma anche per il 2026 la spesa di oltre 6,5 milioni di euro, destinata all’ammodernamento delle strutture e alla digitalizzazione dei processi. Questo approccio olistico non solo migliora le infrastrutture esistenti, ma prepara anche il sistema sanitario a rispondere a future sfide.

Gli obiettivi operativi delineati per il 2025 sono otto e mirano a potenziare i servizi di prevenzione, assistenza territoriale e ospedaliera. Tra questi, il miglioramento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale è fondamentale, poiché un servizio reattivo e veloce è essenziale per la soddisfazione e il benessere dei cittadini.

Un altro aspetto cruciale è rappresentato dalla “formazione continua del personale sanitario e per l’adeguamento delle infrastrutture digitali”, un punto che si allinea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La formazione continua è un elemento chiave per garantire che il personale sia sempre aggiornato sulle migliori pratiche e tecnologie disponibili.

Inoltre, l’implementazione del progetto DAMA, dedicato a percorsi ospedalieri per persone con grave disabilità intellettiva, comunicativa e neuromotoria, rappresenta un’importante iniziativa per garantire un’assistenza adeguata e personalizzata a queste fasce vulnerabili della popolazione. Il potenziamento del Centro disturbi cognitivi e demenze, insieme all’attuazione delle azioni previste nel Piano contro l’antimicrobicoresistenza, dimostrano un impegno concreto nella lotta contro le sfide sanitarie più attuali.

Infine, l’attivazione di nuovi servizi veterinari, tra cui un ambulatorio sociale e un consultorio comportamentale veterinario, evidenzia la volontà di affrontare le esigenze non solo umane, ma anche animali, riflettendo un approccio integrato alla salute pubblica.

In sintesi, l'approvazione degli indirizzi e degli obiettivi per il Servizio Sanitario della Valle d’Aosta per il 2025 rappresenta una risposta determinata e proattiva alle sfide del settore sanitario, con l'obiettivo di garantire servizi di qualità per tutti i valdostani.