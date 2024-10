Aosta: Puccini apre la XXXV edizione di "Concerti Aperitivo" all'Hostellerie du Cheval Blanc

Dando prova di una rara vitalità nel panorama musicale e con il sostegno dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali e della Fondazione CRT e sulla scia dei successi delle passate edizioni, tornano i Concerti Aperitivo, con ben otto appuntamenti di musica dal vivo, seguiti dal consueto aperitivo finale, dove gli ascoltatori potranno incontrare e confrontarsi con gli artisti in una cornice più informale. La XXXV edizione si presenta quindi contrassegnata da varietà ed eccellenza che si mantiene fedele alle passate stagioni pur dispiegandosi come un “progetto” in evoluzione. La novità di quest’anno e che i concerti si svolgeranno nel capiente ed acusticamente valido Centro Congressi dell’Hostellerie du Cheval Blanc.

Il cartellone si svolgerà, come di consueto, le domeniche mattino alle ore 11.00, con l’eccezione di sabato 26 ottobre alle ore 18.00 e vedrà protagonisti diciotto musicisti e due cori, che esploreranno repertori diversi, dagli autori più classici alle rarità.

“Il numero e la qualità dei concerti che abbiamo programmato - ha dichiarato il direttore artistico Giorgio Costa - riassume il grande sforzo che stiamo compiendo per mantenere alta la qualità artistica e tenere accesa una vera e propria fiaccola lungo il sentiero della musica dal vivo”.

Gli appuntamenti prevedono il biglietto d’ingresso al costo di 5€, con l’eccezione dell’appuntamento di domenica 3 novembre che sarà ad ingresso libero.

Ad inaugurare la rassegna, Domenica 6 ottobre, sarà “Vissi d’arte, vissi d’amore”, un omaggio a Giacomo Puccini nel centesimo anniversario della morte, uno dei compositori italiani più amati di sempre la cui arte ha segnato un’epoca intera. Con la garbata ironia che lo contraddistingue Bruno Gambarotta guiderà l’ascoltatore come in un viaggio, attraverso le sue opere più suggestive e commentando preziosi aneddoti della sua vita.

La parte musicale sarà affidata all’estro di Elena Cornacchia al flauto e Giorgio Costa al pianoforte.

Domenica 13 ottobre la nota pianista giapponese di pianoforte Mirei Ozawa presenterà un programma monografico dedicato a Franz Liszt, considerato uno dei più grandi virtuosi di pianoforte di tutti i tempi. La virtuosa eseguirà Il Valse-impromptu, appartenente agli anni del concertismo giovanile, Sposalizio, che vuole essere una libera rievocazione delle impressioni provate alla vista della celebre tela di Raffaello sulle nozze tra Maria e Giuseppe che si trova nel museo di Brera a Milano, il funambolico secondo studio da Paganini, una intima trascrizione da Müllerlieder di Schubert, per terminare con la Sonata in si minore, unica composizione a riferirsi ad una forma classica, che fu terminata il 2 febbraio 1853 e dedicata a Robert Schumann.



Domenica 20 ottobre sarà la volta della soprano Benedetta Gaggioli e del pianista Giovanni Guastini che presenteranno il programma “Sonno/veglia” che accosterà secoli e linguaggi musicali diversi, da autori dell'età barocca a cantautori francesi e brasiliani, passando per il primo jazz e per le rivisitazioni della musica popolare da parte di compositori di tradizione colta.

Sabato 26 ottobre vedrà di scena la pianista Giulia Ventura con il recital “passioni letterarie”. Verrà eseguita la celeberrima Sonata “Appassionata” che rappresenta il capolavoro più rappresentativo del periodo eroico di Beethoven, i commoventi due Poemi di Scriabin, l’Allegro da concerto, dallo stile poetico e romantico di Granados per concludere con "Après une lecture du Dante" che prende il motivo ispiratore dalla Divina Commedia, per una raffigurazione sonora di tre momenti tipici del poema: l'inferno, l'angosciosa supplica dei dannati e l'episodio di Paolo e Francesca.

Domenica 3 novembre ci sarà il concerto del progetto vincitore dell’edizione 2023, Premio regionale per il volontariato, in collaborazione con il Consiglio regionale, con due cori di eccezione: il coro Ali Ali di Aosta e il coro Alice di Biella, diretti rispettivamente da Luigina Stevenin e da Enrico Maron Pot. Il progetto presentato ruota intorno ad Ali Ali, coro valdostano nato con l’obiettivo di aiutare la ripresa del linguaggio nelle persone colpite da afasia grazie al canto e abbinando l’utilizzo di percussioni per riabilitare il movimento e la coordinazione del corpo. Per questa candidatura è stato coinvolto un altro coro che ha i gli stessi obiettivi per proporre uno spettacolo unitario. I cori hanno una buona parte di repertorio in comune che spazia dalla musica italiana della seconda metà del 900 ai primi anni 2000, e attinge principalmente alla musica popolare e cantautoriale.



Un duo pianistico a quattro mani di fama mondiale, Carles Lama e Sofia Cabruja, Domenica 3 novembre che proporranno un concerto con alcune musiche di derivazione operistica, con l’obiettivo di dare organicità e visione sistemica a quella che è una delle pratiche più antiche della storia della musica: l’arte della trascrizione. Ascolteremmo brani dal Barbiere di Siviglia, da Norma, da Sansone e Dalila, da Bohème oltre che dal Tristano e Isotta e dal Tannhäuser, mettendo in atto il desiderio di portare la grande opera ad un pubblico di non addetti ai lavori.

Domenica 17 novembre un omaggio per gli ascoltatori più piccini, con un programma dedicato interamente alle più famose colonne sonore dei film di Walt Disney con la splendida voce e l’accattivante presenza scenica del soprano coreano Sang Eun Kim che si fonderanno con le armonie del pianista Luigi Giachino, grande esperto di musica da film. Biancaneve e i sette nani, Mary Poppins, Gli Aristogatti e tanti altri, abbracceranno mezzo secolo di produzione disneyana con un omaggio al suo inconfondibile stile che si riflette anche nelle musiche.



Toccherà all’Ensemble Dorati con Massimiliano Salmi all’oboe, Simone Ferrari e Corinne Curtaz al violino, Dézi Herber alla viola e Beatrice Guarducci violoncello.

L’Ensemble i nasce nel 2018 dalla profonda amicizia tra musicisti del prestigioso Maggio Musicale Fiorentino. La particolarità del gruppo consiste nell'aver unito le sonorità del quartetto con quelle dei diversi strumenti a fiato, nello specifico oboe, corno inglese e oboe d'amore.

Verranno proposti brani di Bach, Haydn e Mozart.