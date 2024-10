La Giornata Internazionale del Caffè, celebrata il 1° ottobre, è un'occasione per rendere omaggio a una delle bevande più amate al mondo. Questo evento annuale non solo celebra il caffè in tutte le sue forme, ma promuove anche la consapevolezza riguardo alla filiera del caffè, dai produttori ai consumatori. In molte parti del mondo, la giornata è caratterizzata da eventi speciali, degustazioni e attività che mirano a educare il pubblico sull'importanza del commercio equo e sostenibile. È un momento per apprezzare non solo il gusto del caffè, ma anche il suo impatto sociale ed economico, supportando i coltivatori e le comunità che dipendono da questa preziosa risorsa.

In Valle d’Aosta sono attivi attualmente 1.117 pubblici esercizi, di cui 341 sono imprese femminili, pari al 30,53% del totale. Le nuove aperture recenti contano 79 imprese, segno di un settore che continua a muoversi nonostante le difficoltà. In occasione della Giornata del Caffè, Graziano Dominidiato, presidente di Fipe Confcommercio VdA, ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide del futuro con una visione chiara, puntando su sostenibilità e tecnologia, senza perdere di vista la qualità del servizio e la competenza manageriale.

Dominidiato ha evidenziato che gli imprenditori devono sapersi adattare a un mercato sempre più incerto e competitivo, evitando scorciatoie che compromettano i principi fondamentali di trasparenza e qualità. "Il bar rappresenta un campione del modello italiano di servizio e convivialità," ha dichiarato, "ed è il format che ha meglio interpretato il cambiamento degli stili di vita e di consumo degli italiani."

Un altro aspetto cruciale è il valore dei bar e dei loro dehors, che sono percepiti come luoghi di vita e socializzazione. L'esperienza pandemica ha ulteriormente rafforzato questa concezione, rendendo i dehors spazi fondamentali per riconquistare la dimensione pubblica. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, Confcommercio VdA ha inviato oggi una carta dei valori dei dehors alle istituzioni regionali, sottolineando l'importanza di questi spazi per la comunità e l'economia locale.