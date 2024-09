Formation immersive en Bulgarie : jeunes reporters francophones à l'honneur

L'Union Internationale de la Presse Francophone (UPF) - Section de la Vallée d’Aoste, en collaboration avec le Centre Abbé Trèves et l'A.V.A.S., et avec le soutien du Service des activités culturelles de la Région Autonome Vallée d’Aoste ainsi que de l’UPF Bulgarie et de l’Institut Français de Bulgarie, a organisé, du 16 au 20 septembre dernier, un cours de formation à la réalisation de reportages audiovisuels entre Sofia et Samokov, en Bulgarie, dans le cadre d'échanges culturels européens francophones.

Le programme, à la fois théorique et pratique, s'est déroulé de manière intensive et immersive sur cinq jours, réunissant trois jeunes de la Vallée d’Aoste : Michela Ozel Ballot, 20 ans, de Donnas ; Michela Cane, 19 ans, de La Thuile ; et Andrea Pressendo, 28 ans, de Valpelline, ainsi que trois jeunes Bulgares originaires de Sofia. Sélectionnés pour leur talent, ils ont eu l’opportunité de travailler sur la création complète d’un reportage/documentaire audiovisuel de 10 minutes, allant de l’écriture au tournage, au montage et à la post-production, sous la supervision de Joseph Péaquin, coordinateur du projet et formateur.

Cette collaboration entre deux sections de l'UPF (Vallée d’Aoste et Bulgarie) a offert à ces jeunes la chance de pratiquer la langue française tout en valorisant le particularisme de leur territoire, tout en échangeant avec leurs homologues bulgares. Le reportage réalisé a non seulement mis en avant la langue française, que ce soit à l’oral ou à travers les sous-titres, mais a également intégré la langue bulgare, créant ainsi un environnement d’apprentissage plurilingue.

D’après les participants, cette expérience s’est révélée extrêmement enrichissante sur le plan professionnel et humain, et restera gravée dans leurs mémoires.