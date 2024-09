Lymph Foundation: Lo Sport come strumento di inclusione sociale

Lymph Foundation aderisce alla campagna di comunicazione “#unaltrapartita. Comunità in campo”, promossa in Italia da Assifero e Acri in occasione della dodicesima Giornata Europea delle Fondazioni ed enti filantropici, un’iniziativa nata in seno al network europeo delle associazioni nazionali di fondazioni (Dafne), oggi confluito in Philea, che ha l’obiettivo di rendere riconoscibile a livello comunitario il ruolo e l’operato delle fondazioni che, insieme al mondo del volontariato e del Terzo settore, concorrono ad alimentare e innovare il welfare e la cultura in tutta Europa.

Al centro dell’iniziativa vi è lo sport sociale ed inclusivo e l’impegno delle fondazioni per garantire l’accesso all’attività sportiva ai giovani a rischio o in condizioni di povertà economica o educativa, agli anziani, alle persone con disabilità, ai detenuti, ai migranti.

L’obiettivo della Giornata è attrarre l’attenzione su alcuni dei valori che ispirano l’attività delle fondazioni e farne conoscere l’attività filantropica.

A un anno dall’ingresso dello sport nella Costituzione («La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme», art. 33), la campagna è l’occasione per valorizzare come le fondazioni, insieme alle comunità e al Terzo settore, siano da sempre impegnate a garantire a tutti l’accesso alla pratica sportiva come strumento di inclusione, condivisione e benessere.

"Lymph Foundation, in questa occasione, vuole valorizzare e far conoscere al territorio valdostano le esperienze di sport inclusivo d’eccellenza promosse e attuate oggi dall’Ecole du Sport & Bien-être SSD a RL, facendo riflettere sul valore dello sport, elemento centrale nella crescita delle persone. Esso rappresenta, infatti, - come spiega Ancrea Borney - un fattore di prevenzione e promozione del benessere psico-fisico e contribuisce a sperimentare in modo diretto valori ritenuti importanti, soprattutto nelle fasi di sviluppo di bambini, adolescenti e giovani, quali ad esempio il rispetto degli altri e delle regole, la cooperazione all’interno della squadra, l’accettazione della sconfitta, la capacità di gestire le difficoltà e i problemi.

Tali prerogative dello sport vengono però spesso precluse alle persone con disabilità, che non hanno le stesse opportunità di accesso a tali pratiche. La Fondazione, da sempre, lavora per garantire che l'attività sportiva sia accessibile a tutti, promuovendo e sostenendo numerosi programmi e progetti sportivi inclusivi per le persone con disabilità".

Grazie alla collaborazione con l’ODV Aspert e l’Ecole du Sport & Bien-être, sono proposte diverse discipline sportive, quali nuoto, arrampicata sportiva, sci, snowboard, golf e calcio integrato inclusivo. In tali attività sono impegnati oltre settanta atleti con disabilità; un numero molto significativo per il piccolo territorio valdostano.

Sabato 28 settembre, nell’ambito degli eventi della Giornata Europea delle Fondazioni, si terrà l’evento di chiusura della stagione per il Circolo di Golf di Courmayeur & Grandes Jorasses, partner promotore e sostenitore del progetto “Golf Inclusivo”. La giornata di gare “Golf for Inclusion” con la Coppa di Fine Stagione (9 buche Louisiana Stbl hcp a squadre di tre giocatori) e delle prove ispirate al programma Special Olympics, voluta dal Circolo, dalla SSD, dall’Aspert e dalla Fondazione, sarà anche l’occasione per un bilancio consuntivo dell’attività del 2024 a favore dell’inclusione attraverso la disciplina del golf e per la presentazione della prossima stagione, che prevede già una data importante: il 14 giugno 2025. È stato, infatti, calendarizzato presso il Circolo della Val Ferret l’evento finale del primo torneo nazionale Special Olympics. Tale evento sarà il momento conclusivo di una prestigiosa manifestazione italiana a tappe che avrà inizio il 20 ottobre 2024 presso il Circolo dei Roveri di Torino.

"La seconda iniziativa della campagna di comunicazione, “Nuoto for Inclusion”, - speiga Brney - è in programma domenica 6 ottobre 2024 presso la Piscina Comunale di Saint-Vincent, con una gara ufficiale di nuoto nel pomeriggio, organizzata dall’Ente di Promozione Sportiva e Sociale ASC Comitato Valle d’Aosta. Si tratta di una festa che dà inizio alla stagione del nuoto, con la discesa in vasca dei quasi cinquanta atleti con disabilità, dei volontari e degli atleti partner del programma Special Olympics".

In questa settimana avviene quindi il passaggio simbolico del testimone dalla disciplina del golf, che sospende le attività con l’arrivo della stagione fredda, a quella del nuoto, aspettando la neve e l’avvio del programma invernale anche sulle piste da sci.