In vendita i biglietti del concerto di Giovanni Allevi - Presentazione della Saison culturelle - spettacolo Puccini Dance Circus Opera

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali comunica che sono in vendita i biglietti del concerto di GIOVANNI ALLEVI “PIANO SOLO TOUR 2024”, in programma come pré-ouverture della Saison Culturelle 2024/2025 giovedì 10 ottobre 2024.

I biglietti, Platea Intero € 30,00/Ridotto € 25,00 - Galleria intero € 20,00/ Ridotto € 15,00, sono in vendita a partire da lunedì 23 settembre 2024 dalle 13.30 on line sul sito WEBTIC.IT https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5406 e al punto vendita della Saison Culturelle presso il MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE sito in piazza Roncas secondo il seguente orario:

da lunedì a sabato dalle ore 13:30 alle 18:30

chiuso la domenica e i giorni festivi

Tel : +39 0165 32778

mail : saison@regione.vda.it

Dopo il grande ritorno alle scene, dal palco del Teatro Ariston in occasione della settantaquattresima edizione del Festival della canzone italiana, e le date del tour tutte sold out, il M. Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama mondiale, continua il suo tour di pianoforte solo facendo tappa ad Aosta il prossimo 10 ottobre al Teatro Splendor di Aosta per festeggiare insieme i 40 anni della Saison Culturelle.

Dopo una breve pausa, per consentire all’artista di continuare le cure, sono state già annunciate le nuove date di concerto in pianoforte solo della prossima stagione teatrale, un calendario in continua evoluzione per quanto riguarda anche l’estero per Austria, Svizzera, Germania e Spagna.

Si ricorda inoltre che lunedì 14 ottobre alle ore 18.00 presso il Teatro Splendor di Aosta sarà presentata al pubblico la Saison Culturelle 2024/2025 alla presenza dell’Assessore Jean Pierre Guichardaz. A seguire è in programma lo spettacolo PUCCINI DANCE CIRCUS OPERA. PER CORO DI CORPI E STRUMENTI: uno spettacolo di Compagnia blucinQue scritto e diretto da Caterina Mochi Sismondi.

Un coro di donne in movimento, le donne di Puccini, portatrici di talento e capaci di scegliere e agire per affermare la propria identità, i propri diritti e i propri ideali. Donne che cedono alle debolezze, rimangono spiazzate dalle lotte e dalle vertigini della vita e amorose, e cadono per poi rialzarsi e reagire per trasformare l’ambiente, trovare nuove prospettive, a volte anche drammatiche, e affrontare le sfide per rinnovarsi. Dalle opere del compositore non emerge una tipologia di donna, ma un intero universo collegato e che ruota intorno alle protagoniste. Da questo “coro di corpi”, che si struttura in coreografie aeree e terrene, scorci di testo e immagini frammentate e oniriche, di volta in volta emergono caratteristiche e personalità delle cinque figure di Tosca, Madama Butterfly, Manon Lescaut, Turandot, Mimi.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti (ingresso in sala dalle ore 17.00 alle ore 18.00)

Per informazioni