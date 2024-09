Padre Lino. Fratello Ladro. UN FRATE DI FRONTIERA

Chi era quest’uomo determinato e compassionevole, tormentato da una salute incerta, capace di entrare nel cuore di tutti, capace di stringere amicizia con industriali e professori, ma soprattutto con carcerati, prostitute e rivoltosi?

Nato a Spalato, in Dalmazia, il 30 agosto 1866, era il più giovane di dieci fratelli. Il papà era un nobile francese, la mamma un'attrice abruzzese: lo chiamarono Alpinolo Ildebrando Umberto Maupas.

Aveva un cocktail esplosivo nel sangue: la raffinatezza francese, la passione italiana e la semplicità abruzzese. A casa sua si rideva e si piangeva, si leggevano poesie e si raccontavano storie. E proprio da quella famiglia piena di vita e di emozioni scaturì il grande cuore di Padre Lino.

La partecipazione allo spettacolo, che avrà luogo il 22 settembre alle ore 17:30 al Teatro al Parco, Parco Ducale 1, Parma, è a offerta minima di € 5 a favore della Mensa Padre Lino. Per info: 338 3787438.

Padre Lino riposa nel Cimitero Monumentale della Villetta a Parma.

Una mensa per i meno fortunati e numerose altre iniziative concrete lo ricordano quotidianamente.

Allontanato dal convento perché scomodo, Padre Lino volle stabilirsi in carcere tra i suoi assistiti. Furono i detenuti a costruire la sua bara di legno.

Morì il 14 maggio 1924 mentre chiedeva un posto di lavoro per uno dei suoi ragazzi presso il pastificio Barilla.

Padre Lino è ricordato nei racconti di Giovannino Guareschi e nel film "Fratello Ladro".

