Consiglio Valle commemora Giulio Fiou, Stefano Rabaglio, Luciano Morelli, Ferdinando Derriard e Franco Mezzena

Il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Giulio Fiou, avvenuta nel mese di agosto. Fiou, una figura di spicco nella politica valdostana, è stato Consigliere regionale per due legislature, dal 1998 al 2008, ricoprendo anche il ruolo di Vicepresidente dell’Assemblea. Uomo di grande impegno e integrità, è stato un punto di riferimento della sinistra valdostana, oltre che Sindaco di Aosta e attivo nel mondo sindacale. Bertin ha voluto ricordare Fiou come un "gentiluomo della politica", sottolineando la sua dedizione e il suo spirito di servizio alla comunità. A nome di tutto il Consiglio Valle, ha rinnovato alla famiglia di Fiou le più sentite condoglianze.

Altre espressioni di cordoglio Nel suo intervento, il Presidente ha anche voluto rivolgere un pensiero alla scomparsa di altre importanti figure della Valle d’Aosta: Stefano Rabaglio, Assessore comunale di Issime; Luciano Morelli, Sindaco di Issogne dal 1995 al 2010; e Ferdinando Derriard, Sindaco di Courmayeur dal 1995 al 1997. Inoltre, il Consiglio ha ricordato l’archeologo Franco Mezzena, la cui scoperta dell'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans ha contribuito in modo significativo al patrimonio culturale della regione. Infine, il Presidente ha espresso vicinanza al Consigliere Planaz, che ha recentemente subito la perdita della madre.

Attività del Consiglio: deposito atti e disegni di legge L’11 settembre, la Giunta ha presentato al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il triennio 2025-2027. Questo importante strumento di pianificazione è ora al vaglio delle Commissioni competenti. Contestualmente, sono stati depositati due disegni di legge: il primo, riguardante disposizioni straordinarie e urgenti per il reclutamento nel Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, è stato assegnato alla seconda Commissione; il secondo, relativo alla mobilità sostenibile, è stato assegnato alla quarta Commissione per la competenza e alla seconda per la compatibilità finanziaria.

In precedenza, il 4 settembre, il Governo regionale aveva già depositato tre ulteriori disegni di legge. Il primo concerne i contributi agli enti cooperativi, mentre il secondo si occupa della disciplina dell’Istituto regionale Adolfo Gervasone di Châtillon. Entrambi sono stati assegnati alla quarta e alla quinta Commissione rispettivamente, con passaggio obbligato anche alla seconda per le valutazioni di carattere finanziario. Il terzo provvedimento interviene sulla legge regionale relativa agli interventi a favore della Fondazione per la valorizzazione del patrimonio musicale tradizionale della Valle d'Aosta, destinata anch’essa all’analisi della quinta Commissione.

Conferenza dei Capigruppo: calendario delle adunanze La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi recentemente, ha deliberato il calendario delle adunanze consiliari da ottobre 2024 a gennaio 2025. Una copia del calendario è stata inviata a tutti i Consiglieri.

Con questi sviluppi, il Consiglio Valle prosegue nel suo lavoro, mantenendo alta l’attenzione sui temi di rilevanza per la comunità valdostana, sia a livello politico che culturale.