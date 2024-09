Quart: Consiglio comunale commemora Augusto Cretier e Stefano Rabaglio

In apertura, il Presidente del Consiglio Nicoletta ha reso omaggio alla memoria del Geometra Augusto Cretier, ex consigliere comunale dal 1970 al 1980, recentemente scomparso. Un momento di raccoglimento ha seguito le condoglianze ai familiari di Stefano Rabaglio, Assessore comunale di Issime, tragicamente deceduto in un incidente sul lavoro.

Tra i temi più significativi, l'approvazione del protocollo d’intesa con la società A2A e-mobility s.r.l. per l'installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche in località Amerique ha rappresentato un passo deciso verso la mobilità sostenibile. Il sindaco Fabrizio Bertholin ha sottolineato come “questo sia solo l’inizio di un percorso volto a rendere Quart sempre più ecologicamente responsabile, incentivando l’uso di veicoli a basse emissioni”.

Il Consiglio ha poi preso atto del documento di fattibilità delle alternative progettuali (docfap) relativo all’ampliamento dell’area golfistica in località Les Iles, nel vicino Comune di Brissogne. Tale progetto è stato discusso con l’amministrazione regionale durante la conferenza di programma, il cui verbale è stato approvato, evidenziando il ruolo di Quart come socio della struttura sportiva. "L'espansione di quest'area è una grande opportunità per lo sviluppo turistico e sportivo, che avrà ricadute positive anche sul nostro territorio", ha dichiarato il sindaco Bertholin.

Un altro punto rilevante ha riguardato l'approvazione dello schema di convenzione con il Tribunale Ordinario di Aosta per consentire lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso il Comune. Questa convenzione permetterà l’inserimento di persone che devono scontare pene alternative in lavori utili alla comunità, garantendo un risvolto sociale importante.

Infine, la quinta variazione di bilancio per il 2024 ha previsto interventi cruciali per la manutenzione e l’efficienza dei servizi comunali. Tra questi, lo stanziamento di 100.000 euro per il rifacimento degli asfalti e 40.000 euro per l'acquisto di montascale per disabili, destinati a migliorare l’accessibilità in diversi edifici pubblici. Sono stati previsti anche 8.000 euro per la sostituzione dei pannelli rilevatori della velocità e 100.000 euro per la manutenzione straordinaria della rete di illuminazione pubblica. Particolare attenzione è stata riservata al monumento al partigiano di Trois-Villes, per il quale sono stati stanziati 40.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria. “Ogni intervento di questo bilancio riflette la volontà di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, tutelando sia la memoria storica che le infrastrutture essenziali”, ha concluso Bertholin.

Le decisioni assunte dal Consiglio comunale di Quart testimoniano una gestione attenta e proattiva delle esigenze del territorio, con interventi che guardano al futuro, senza trascurare il presente e la storia della comunità.