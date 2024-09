GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha approvato l’integrazione del programma degli acquisti di beni e servizi dell’Amministrazione regionale, per il triennio 2024/2026, con un intervento di progettazione, realizzazione e messa in opera di una rete di radiocomunicazioni di Protezione civile. La spesa prevista per il periodo è di 325 mila e 090 euro.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Le Gouvernement régional a approuvé une ébauche d’une convention entre la Région, l’Alliance française de la Vallée d’Aoste, le Département de l’évaluation et des certifications de France internationale de l’éducation et le centre pilote du Delf-Dalf certifications en Italie de l’Institut français d’Italie, pour la passation du Delf scolaire B2, ou Dalf C1/C2, pour tous les élèves de cinquième de Lycée de la Vallée d’Aoste.

È stata approvata l’adesione della Regione al progetto “Green School Italia: rete di scuole e territori per lo sviluppo sostenibile”, per l’anno scolastico 2024/2025.

È stata approvata l’organizzazione delle competizioni sportive scolastiche a livello regionale, interregionale e nazionale, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, per l’anno scolastico 2024/2025.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per la concessione della licenza d’uso dei prodotti aerofotogrammetrici 2022/2024 di proprietà della stessa. Come Regione, nell’ambito del progetto bandiera, è prevista la realizzazione del data base topografico, che rappresenta un’evoluzione della carta tecnica regionale, base sulla quale sono rappresentate tutte le informazioni territoriali.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Nell’ambito dello sviluppo energetico sostenibile, è stato approvato l’avviso per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER) sul territorio regionale per gli enti locali valdostani e la relativa scheda azione, in relazione al programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027.

È stato, inoltre, approvato l’accordo di programma per la realizzazione della Telecabina Les Suches – Chaz Dura, a La Thuile, e la concessione per la costruzione e l’esercizio della linea funiviaria.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

La Giunta regionale ha approvato di proporre al Consiglio Valle il disegno di legge relativo alle “Disposizioni in materia di sostegno alle Pro Loco per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche”.

Sono state approvate le modificazioni dell’allegato alla deliberazione 1329/2021, relativa alla disciplina applicativa per la concessione dei contributi a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi in ambito regionale. Nello specifico, la proposta si rende necessaria al fine di adeguare la vigente disciplina applicativa alla luce dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato, per cui i contributi destinati a sostenere l’organizzazione degli eventi non rivestono caratteristiche tali da configurare aiuto di Stato, in quanto non suscettibili di produrre effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.