L'Union Valdôtaine fête ses 79 ans

Maria Ida Viglino quitte l’Hôtel de Ville d’Aoste après la présentation des Décrets du lieutenant du royaume pour la Vallée d’Aoste. Le 6 septembre 1945, elle démissionne de la présidence du Comité de Libération Nationale de la Vallée d’Aoste, en citant comme cause « la concession d’une autonomie réduite de la part du Gouvernement de Rome et le mécontentement manifesté par la population valdôtaine ». Le 13, elle fonde avec quinze autres figures l’Union Valdôtaine

L’Union Valdôtaine fête aujourd’hui son 79ème anniversaire. Le 13 septembre 1945, le premier mouvement politique valdôtain de l’après-guerre voyait le jour à Aoste.

Seize personnalités avaient signé l’acte de création de l’association : Sévérin Caveri, qui serait le premier président de la Région après les premières élections de 1949 ; Maria Ida Viglino, présidente du Comité de Libération Nationale valdôtain, qui serait la seule femme au Conseil de la Vallée ; Ernest Page, qui avec Émile Chanoux avait été l’un des auteurs de la Déclaration de Chivasso ; Lino Binel, arrêté avec Chanoux le 18 mai 1943, puis déporté au camp de Tatenfus-Baden, en Allemagne ; et encore : Flavien Arbaney, Aimé Berthet, Louis Berton, Robert Berton, Amédée Berthod, le chanoine Charles Bovard, Albert Deffeyes, Paul-Alphonse Farinet, Joseph Lamastra, Félix Ollietti, ainsi que le chanoine Jean-Joconde Stévenin, qui furent des figures intellectuelles et politiques de proue de l’après-guerre.

Objectif annoncé de l’Union Valdôtaine : « promouvoir », selon ses Statuts, et « défendre tous les intérêts de la Vallée d’Aoste et des Valdôtains » suite à la création de la Vallée d’Aoste en circonscription autonome, qui eut lieu après la publication des décrets du Lieutenant du Royaume d’Italie du 7 septembre 1945.

« L’Union Valdôtaine est née pour sauvegarder et relancer le particularisme linguistique, culturel et politique des valdôtains, progressivement miné par une vision centraliste de l’État italien, puis réprimé par 20 ans de totalitarisme fasciste » déclare le président de l’Union Valdôtaine, Joël Farcoz, élu en juin au moment de la réunification unioniste. « Sans l’action de l’Union Valdôtaine dans l’immédiat après-guerre, issue de la résistance de nos villages et de nos vallées, il est difficile de penser que la Vallée d’Aoste aurait pu regagner son autonomie, ses langues historiques, et la prospérité qui ont été conquises jusqu’à nos jours ».

Aujourd’hui, l’Union Valdôtaine reste le premier parti des valdôtains, forte de 11 conseillers au Conseil Régional qui expriment la pluralité du panorama politique valdôtain. Fraîche de la réunification de l’aire autonomiste qui a vu plusieurs mouvements se retrouver sous la bannière du lion, l’Union Valdôtaine relance à cette occasion son action pour fédérer les Valdôtaines et les Valdôtains qui ont à cœur la Vallée d’Aoste et son avenir.

« Chaque anniversaire est l’occasion de renouer avec ses racines. Ces racines nous rappellent un passé, et nous aident à donner un sens à notre présent et à cultiver nos espoirs pour le futur » continue Farcoz. « Ce 79ème anniversaire est l’occasion de reprendre les idéaux que nous ont légué nos fondateurs, pour continuer à bâtir la modernité, afin que les Valdôtains continuent réellement à prospérer, maîtres chez eux ».

En vue des 80 ans de l’Union Valdôtaine, le Mouvement prévoit de renforcer ses liens avec ses adhérents à travers ses sections, d’organiser des conférences sur les thèmes qui sont chers aux Valdôtains, de former une nouvelle génération de militants et d’administrateurs, et de se rapprocher des autres partis autonomistes d’Italie et d’Europe.

« Si vous êtes Valdôtains et que vous vous souciez du bien-être de notre Vallée, quel que soit votre passé, ce 79ème doit marquer votre participation à la construction de la grande tente de l’Union Valdôtaine, loin des extrémismes et des distractions stériles venant de l’extérieur. Pour bâtir l’avenir ensemble, il faut d’abord se mettre d’accord sur quels avenirs nous voulons. Nous ne pouvons pas y arriver sans nous rapprocher et sans dialoguer ».