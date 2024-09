La montagna incontra di nuovo il mare

Proseguono gli scambi enogastronomici al Mercato coperto di Aosta. Con l’iniziativa “Pesce fuor d’acqua” i prodotti agricoli valdostani incontreranno il pesce fresco grazie alla collaborazione di Coldiretti Liguria e Coldiretti Impresa Pesca. La data da segnare in agenda è sabato 14 settembre, dalle 10 alle 13 circa.

L’evento sarà diviso in due diversi momenti. Alle 10 è previsto un workshop sul pesce di stagione: sfilettatura, pulizia, riconoscimento della freschezza, sostenibilità del prodotto e per il produttore, metodi di cottura e abbinamenti. A curarlo saranno Emanuele Frecceri, Pescatore ligure e proprietario dell'ittiturismo Ermana di Genova, insieme a Daniela Borriello, Responsabile Coldiretti Pesca e Nicola Rasore Biologo della Pesca.



Per partecipare – i posti sono in via di esaurimento - è necessario prenotarsi allo 0165/261171.



Successivamente, tra le 11 e le 13, è prevista una degustazione, a pagamento, del pescato di giornata in coni di fritto preparati in loco dall'azienda Ligurfish con abbinamento vini locali.



“Pensiamo sia molto positivo che i nostri mercati possano diventare anche luoghi di scambio e di avvicinamento a prodotti che non fanno parte della nostra cultura e che non abbiamo sul nostro territorio, ma che rispondono alle logiche di Campagna Amica del chilometro zero e della qualità garantita al consumatore” sottolineano Alessia Gontier ed Elio Gasco, Presidente e Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta.



"Una parte fondamentale del nostro lavoro è quella di trasmettere i valori della pesca locale a tutti i territori: per questo, attraverso la diffusione della cultura del pesce fresco, buono e italiano, oltre a permettere di implementare il reddito dei nostri soci, cerchiamo di educare alla sostenibilità e al buon cibo anche coloro che non sempre hanno avuto la possibilità di poter usufruire di un prodotto fresco e di stagione. La stagionalità, per l'appunto, e la provenienza del pescato esclusivamente dei nostri mari sono alla base di tutte le nostre attività didattiche e di formazione. Ringraziamo dunque il Mercato Campagna Amica di Aosta per ospitarci nei loro spazi e sostenerci nel condividere una visione di futuro alimentare che sia trasparente quanto il mare che circonda il nostro bellissimo paese” Daniela Borriello, Responsabile Coldiretti Pesca



Il Mercato Coperto di Campagna Amica di Aosta ospita 14 produttori locali che propongono ai consumatori, tutti i martedì e i sabato mattina, le eccellenze del territorio valdostano: dalla carne ai formaggi, dalle verdure al miele, dal vino ad altri prodotti dell’enogastronomia valdostana.