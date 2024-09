Tante le novità al Centro per le famiglie

Il Centro per le famiglie continua la propria attività senza tregua e ritorna nel mese di settembre con alcune conferme e numerose novità.

Con il riavvio delle attività scolastiche riprende innanzitutto da mercoledì 11 lo Spazio Studio, un luogo accogliente dove i bambini e i ragazzi possono studiare in compagnia, favorendo la condivisione del materiale e il supporto tra pari. Ogni mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 è aperto per le scuole Elementari, mentre dalle 16.30 alle 18.30 è rivolo alle Medie.

Tra le novità dell’autunno, in un’ottica di sostegno alla genitorialità, c’è “La cassetta degli attrezzi per genitori im-perfetti”. Si tratta di un ciclo di incontri serali che, ponendo al centro l’individuo e la sua crescita, tratterà diversi temi: lo sviluppo motorio, la regolazione emotiva, la gestione del conflitto, la comunicazione. E’ organizzato in collaborazione con professionisti e professioniste del territorio ed è orientato alla costruzione di strumenti utili alla relazione intergenerazionale e ai cambiamenti evolutivi. Il primo appuntamento dal titolo “CresciAmo(re)” è dedicato allo sviluppo dei bambini e delle bambine da 0 a 6 anni, partirà il 4 ottobre con orario 18-20.

“Telling us” è il nuovo progetto sulla comunicazione rivolto a diverse fasce di età. Tre incontri formativi tra ottobre, novembre e dicembre svilupperanno le diverse forme di racconto, con parole e immagini, per approfondire le strategie divulgative utilizzate dalla stampa e dai social. Il percorso proseguirà nel 2025 con la costituzione di una redazione intergenerazionale che si occuperà di genitorialità, disviluppo, di crescita e di cittadinanza attraverso pubblicazioni e articoli. I gruppi proposti sono tre a seconda delle età: i genitori inizieranno il 29 ottobre, i ragazzi e le ragazze delle medie il giorno successivo e il gruppo delle superiori si avvierà il 30 ottobre. Sono tre gli incontri previsti per ogni fascia, ognuno della durata di 1,5h.

Famiglia più Famiglia è il progetto di promozione e accompagnamento a favore delle famiglie affidatarie e dei volontari dell’accoglienza. Il Centro per le famiglie propone nei prossimi mesi un percorso informativo e formativo per avvicinare gli interessati. Gli incontri informativi si avvieranno il 28 ottobre, i gruppi di supporto riprenderanno il 25 novembre per l’accoglienza e il 2 dicembre per l’affidamento.

Il Centro per le famiglie è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 19 e il sabato dalle 09.30 alle 14.00.

Tutte le iniziative sono gratuite, è richiesta una quota annuale che comprende l’intero nucleo familiare (genitori, figli e nonni) pari a 25€.