Valpelline ospita l'11° Espace Mont Blanc, tradizione e competizione tra Valle d'Aosta, Svizzera e Francia

L'appuntamento, tanto atteso dagli appassionati, rappresenta un momento di confronto e condivisione tra le tre regioni, mantenendo viva una tradizione che unisce cultura e competizione.

Il fine settimana sarà ricco di eventi. Il programma prenderà il via venerdì 13 settembre alle 20:30 con il sorteggio delle bovine partecipanti, seguito da una serata danzante con Lady Barbara presso il padiglione della fiera di Valpelline.

Sabato 14 settembre, alle 10:00, è previsto l'arrivo delle bovine, e a mezzogiorno ci sarà il pranzo organizzato dalle Pro Loco della Comunità «Grand Combin». Il momento clou della giornata arriverà alle 13:30 con l'inizio dei combattimenti per l'11° titolo di Reine de l’Espace Mont-Blanc, che si concluderà con la cerimonia di premiazione alle 17:30. La giornata proseguirà con una cena e una serata danzante animata da Giuliano dei Baroni (Radio Z).

Domenica 15 settembre, il padiglione fieristico aprirà alle 9:00, dando il via a una giornata dedicata alla tradizione. Alle 11:00, le protagoniste del giorno precedente sfileranno in occasione del défilé des Reines de l’Espace Mont-Blanc 2024. Dopo il pranzo, alle 13:00, inizierà la Batailles des Chèvres, un'altra competizione che mette in risalto le qualità combattive di questi animali. La giornata si concluderà con il défilé de départ delle Reines alle 15:00, seguito dalla cena e dalla serata danzante con Le Nostre Valli alle 19:00.

L'Espace Mont Blanc rappresenta un'occasione unica per celebrare la cultura e le tradizioni locali, rafforzando i legami tra le comunità alpine di tre nazioni. La passione per le Batailles de Reines, radicata profondamente nella storia della Valle d'Aosta e delle regioni limitrofe, continua a essere un simbolo di identità e orgoglio per i partecipanti e gli spettatori.