Nuovo concorso per i Vigili del Fuoco nel 2025: un passo decisivo per rafforzare l'organico

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato un disegno di legge che prevede un nuovo concorso per i Vigili del Fuoco, da bandire entro la primavera del 2025. Il provvedimento è stato annunciato dal presidente della Regione, Renzo Testolin, durante una conferenza stampa dedicata ai provvedimenti adottati dalla giunta.

La necessità di rafforzare l'organico del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco è stata descritta come urgente. Testolin ha sottolineato che la procedura sarà snellita, adottando le linee di reclutamento previste a livello nazionale, per garantire un rapido incremento del personale. I corsi propedeutici per i nuovi assunti inizieranno entro la fine del 2025, consentendo così di rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza e intervento sul territorio.

Questo provvedimento si inserisce nel quadro più ampio della riforma del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, che verrà delineata nei mesi a venire con una nuova normativa. Il sindacato dei Vigili del Fuoco, Co.Na.Po., da tempo sollecitava il provvedimento, evidenziando l'importanza di un rafforzamento tempestivo delle risorse umane per garantire la sicurezza della popolazione e l'efficacia delle operazioni di soccorso.

Oltre al concorso, la giunta regionale ha anche dato il via libera alla costituzione del Comitato organizzatore per il 39° Campionato italiano dei Vigili del Fuoco di sci alpino e nordico, il 10° Campionato italiano di snowboard e il 9° Campionato italiano di sci alpinismo. Questi eventi si terranno nel 2025 tra Pila e Cogne, con la partecipazione di circa 1.200-1.500 atleti. L'organizzazione è stata affidata al gruppo sportivo Godioz.

Questi passi dimostrano l'impegno della Regione non solo nel potenziare il servizio di emergenza e soccorso, ma anche nel valorizzare la partecipazione del Corpo a eventi sportivi di rilevanza nazionale, rafforzando così il legame tra la comunità valdostana e i suoi Vigili del Fuoco.