Cordoglio per la morte di Fernando Derriard

Cordoglio della Giunta comunale per la scomparsa di Ferdinando Derriard, ex Sindaco di Courmayeur

La Giunta comunale di Courmayeur e tutta l’Amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio “per un uomo che è sempre stato attento e presente alla crescita del paese, sia nel corso del suo incarico da primo cittadino, che nelle attività di famiglia. Abbiamo perso una persona che ha condotto con impegno e dedizione tutto quel che faceva e che aveva una grande passione e sguardo attento per il suo territorio. Tutta la Giunta esprime la propria vicinanza alla famiglia”.

Cordoglio del CPEL per la scomparsa di Ferdinando Derriard

Il Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali, a nome di tutta l’Assemblea, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Ferdinando Derriard, Sindaco di Courmayeur dal 1995 al 1997.

L’Assemblea del CPEL esprime la propria vicinanza alla famiglia e alla comunità della Valdigne.

**********

Ferdinando Derriard, ex sindaco di Courmayeur, è morto all'età di 75 anni dopo una breve malattia. Derriard, geometra di professione, era stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica nel 1997 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nato il 13 gennaio 1949, ha ricoperto la carica di sindaco del comune alle pendici del Monte Bianco dal 29 maggio 1995 al 21 aprile 1997.

Iscritto al Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta dal 1971, Derriard è stato uno dei soci fondatori dello Studio Inart nel 1978, insieme all’ingegnere Pietro Ferraris e all’architetto Sergio Favre. Ha fatto parte di questo studio fino al 2003, contribuendo con la sua esperienza e competenza al settore edilizio valdostano. Inoltre, è stato membro della Commissione Tributaria di 1° Grado di Aosta, dimostrando un impegno costante nelle questioni amministrative della regione.

Oltre alla sua carriera professionale, Ferdinando Derriard ha gestito per molti anni l'attività di onoranze funebri di famiglia a Dolonne, insieme al fratello Ezio e al figlio Jean-Louis, consolidando il legame con la sua comunità.

I funerali di Ferdinando Derriard si terranno domani, martedì 10 settembre, alle 14, nella chiesa parrocchiale di Courmayeur. Il corteo funebre partirà dall’abitazione di "Dino", come era affettuosamente chiamato, situata in strada Dolonne. Dopo la cerimonia religiosa, si procederà al Tempio crematorio di Aosta per l'ultimo saluto.

Derriard lascia la moglie Rosita, i figli Jean-Louis e Silvia, e il nipote Simone. Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quello di Anna Fosson, presidente della Sezione valdostana dell’Ancri, l'Associazione nazionale insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Fosson ha espresso la sua profonda tristezza per la scomparsa del Cavalier Derriard, estendendo le condoglianze alla moglie Rosita e alla famiglia.