Commissioni III e IV: parere favorevole al disegno di legge in materia di fonti energetiche rinnovabili

Nella riunione congiunta di oggi, martedì 8 luglio 2025, le Commissioni "Assetto del territorio" e "Sviluppo economico" hanno espresso parere favorevole a maggioranza (UV, FP-PD, PlA, RV, PCP), con l'astensione dei gruppi Lega VdA e FI, su di un disegno di legge in materia di fonti energetiche rinnovabili.

Il testo, di cui è relatore il Consigliere Roberto Rosaire (UV), è stato depositato il 17 giugno dalla Giunta regionale e, nei suoi 19 articoli, contiene misure urgenti per la localizzazione, la disciplina dei regimi amministrativi e la promozione degli impianti a fonti energetiche rinnovabili.

Il Vicepresidente della terza Commissione, Corrado Jordan, e il Presidente della quarta, Roberto Rosaire, esprimono «soddisfazione per l'approvazione di questo provvedimento, che potrà quindi essere portato all'attenzione del Consiglio entro la fine della Legislatura. Un'iniziativa di cui i Commissari hanno condiviso l'importanza e l'urgenza, perché offre opportunità concrete verso una Valle d'Aosta più sostenibile ed energeticamente autonoma, con ricadute socio-economiche importanti. Lo sviluppo delle rinnovabili può infatti generare nuove occasioni occupazionali, innovazione tecnologica e benefici diffusi per cittadini, imprese e comunità locali, nel pieno rispetto del nostro territorio. Coniughiamo la necessità di accelerare la transizione energetica con la tutela dell’ambiente e del paesaggio, valorizzando le aree già antropizzate e promuovendo impianti a basso impatto. Il nostro impegno è quello di garantire regole chiare, percorsi autorizzativi semplificati e strumenti di sostegno concreti per chi investe nelle energie pulite, nel rispetto dei valori identitari e della qualità paesaggistica della nostra regione.»

La quarta Commissione ha anche nominato i relatori di due progetti di legge. Il Consigliere Corrado Jordan (UV) relazionerà su di un disegno di legge della Giunta regionale di sostegno finanziario agli investimenti per l'innovazione e la sostenibilità delle attività turistico-ricettive e commerciali. La Consigliera Chiara Minelli (PCP) è stata nominata relatrice di una proposta di legge del suo gruppo in materia di istruttoria tecnica per l'affidamento diretto delle concessioni idroelettriche a società a totale partecipazione pubblica.