L’ASSOCIAZIONE L’ALBERO DI ZACCHEO ammessa alla fruizione del SOCIAL BONUS per la ricostruzione di CASA ZACCHEO

Cos’è il Social Bonus?

Il Social Bonus è un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli Enti del Terzo Settore. Questi enti devono aver presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività con modalità non commerciali (Art. 81 - D. Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore).

L’Associazione si presenta come pioniera sul territorio valdostano e nazionale, fiera del lavoro svolto, per essere stata ammessa a usufruire di questa misura così importante, che si confida possa attirare l’attenzione di potenziali donatori/benefattori, grazie agli straordinari vantaggi fiscali previsti.

Casa Zaccheo, a Plan D’Avie, un complesso immobiliare che sorge lungo il Ru Neuf, il Cammino Balteo, accanto alla Via Francigena, diventerà una casa per ferie, pronta a ospitare giovani, famiglie, pellegrini e persone con disabilità. Questa attività produttiva servirà a sostenere economicamente progetti di affiancamento familiare e di sostegno a giovani, famiglie e donne vittime di violenza, grazie alla possibilità di dedicare una parte della casa all’accoglienza temporanea di soggetti fragili e condividere con loro la vita di tutti i giorni. Lo scopo è quello di rinforzare le relazioni familiari con l’aiuto di professionisti del settore e ridare fiducia alle famiglie e alle persone colpite dalla complessità e durezza della vita quotidiana, affinché possano tornare alla normalità con rinnovata speranza e fiducia nel futuro.

