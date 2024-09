Un nouveau chapitre légendaire à Gressan : le murale de Giuliana Cunéaz

Cette création artistique marque une nouvelle étape dans l'exploration du fantastique par l'artiste, connue pour ses œuvres qui mêlent imaginaire et technologie, comme dans son film à trois écrans I Cercatori di luce.

Le projet prend racine dans une réflexion de longue date de Cunéaz, qui, depuis la fin des années 80, interroge les dimensions du fantastique et de l'imaginaire. Ce murale s'inscrit dans la continuité de son œuvre, déjà présente à Gressan avec l'installation Il Silenzio delle Fate, située sur la morène et composée de 24 pupitres.

Cependant, avec ce nouveau travail, l'artiste va au-delà de la narration habituelle pour offrir un parcours artistique inédit. Le maire de Gressan, Michel Martinet, souligne que « l’œuvre de Giuliana Cunéaz nous rappelle nos racines et notre identité en intégrant art, histoire et culture ».

Intitulée Gressan, pays de légendes, cette fresque murale, réalisée en collaboration avec l'association turinoise Il Cerchio e le Gocce, est un récit visuel puissant où se côtoient fées, géants et oiseaux magiques. Ces personnages légendaires subissent une transformation, abordant des thèmes essentiels tels que l'identité et l'intégration. Le murale est rythmé par de grandes figures issues de l'imaginaire, se terminant par une petite fée cachée dans la couronne de Gargantua, devenu roi de Gressan. Cette figure mystérieuse attend d'être nommée pour se révéler et trouver sa place dans la communauté.

Comme l'explique Giuliana Cunéaz, « les contes ont toujours une morale et nous invitent à réfléchir sur nos comportements. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ils risquent de disparaître. En les faisant vivre en nous, ils peuvent continuer d'exister, et mon travail se veut un appel à ne jamais cesser de raconter. »

L'Assessore à la culture et à l'instruction, Elisabetta Dugros, rappelle que Giuliana Cunéaz est « une artiste polyvalente et expérimentale, capable d'explorer l'ailleurs, toujours à l'aise dans le mystique et l'invisible. »

L'œuvre est née d'une série de rencontres entre l'artiste, les élèves et les enseignantes de l'école primaire de Gressan, donnant lieu à une réflexion commune sur l'imaginaire. Les élèves ont dessiné des paysages et des personnages selon leur propre imagination, et l'artiste a créé un récit visuel où des fées sans nom, des géants bienveillants et d'autres créatures fantastiques peuplent le territoire de Gressan, mélangeant anciennes légendes et nouveaux possibles épilogues.

En passant devant ce murale, les élèves d'aujourd'hui et de demain auront une nouvelle histoire à raconter, contribuant ainsi à enrichir la tradition de Gressan, pays de légendes.