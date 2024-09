Fenis: Chiara Meneguz nuva contabile del Comune

Durante la seduta del Consiglio comunale di Fénis, tenutasi martedì 20 agosto, è stata deliberata la nomina di Chiara Meneguz come nuova responsabile contabile del Comune. Meneguz ha ufficialmente preso servizio lunedì 2 settembre, assumendo un ruolo centrale nella gestione finanziaria dell'amministrazione comunale.

Il ruolo della responsabile contabile è di fondamentale importanza per il buon funzionamento del Comune. Tra le sue principali funzioni rientrano la gestione del bilancio comunale, la supervisione dei flussi finanziari, e la redazione dei documenti contabili. Inoltre, la responsabile contabile si occupa di garantire la corretta gestione delle risorse economiche, assicurando che tutte le spese e gli investimenti siano conformi alle normative vigenti.

Chiara Meneguz avrà anche il compito di monitorare le entrate comunali, come tasse e contributi, e di pianificare l'allocazione delle risorse per soddisfare le esigenze della comunità. Il suo lavoro sarà essenziale per mantenere l'equilibrio economico dell'ente locale, supportando il Consiglio comunale nelle decisioni finanziarie.

Con l'affidamento di questo incarico, l'amministrazione comunale di Fénis si prepara ad affrontare con rinnovata energia le sfide future, contando sulla professionalità di Meneguz per garantire una gestione economica efficiente e trasparente.